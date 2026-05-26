ダチョウ倶楽部が２５日、東京国際フォーラムで結成４０周年感謝祭「みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催。観客５０００人の前で鉄板芸「熱湯風呂」を披露した。

イベントでは、４０年の歴史に縁のある豪華ゲストとともに、「熱々おでん芸」や「キス芸」などおなじみのギャグを次々と繰り出した。

終盤には、２０２２年に急逝した上島竜兵さんの盟友・出川哲朗が、「このまま終わったら上島竜兵が悲しむよ！」と合図すると、熱湯風呂が出現。出川は「押すなよ、押すなよ、押せヨォ」とお決まりのフレーズを叫び、飛び込んだ。

これで終わりかと思いきや、誰に当たるかわからないルーレットが登場…。土田晃之、カンニング竹山、霜降り明星の粗品に矢印が命中し、続々とダイブした。さらに、笑福亭鶴瓶、爆笑問題の太田光も熱湯に押し込まれ、舞台上はもみくちゃに。この日限りの特別な団体芸となり、会場は笑顔に包まれた。

その後スクリーンには反省会の様子が放映され、粗品がゲストの前で「やってくれたなぁ！」と上島さんのように絶叫し、笑いを誘った。

ＭＣで寺門ジモンは、「すごい日になった。上島くんがいなくなった後でも、みんなに助けてもらって、ここに立つことができた」と感謝。肥後克広は「２人で立ってますけど、みなさんには見えるでしょ！もう１人が」と話し、大きな拍手が沸き起こった。続けて、「これからも５０年、６０年、３人で。上島、肥後、『寺島』で…」とボケながら宣言し、最後までファンを楽しませた。