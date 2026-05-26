◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース−ロッキーズ戦の「ファーストピッチ」（始球式）を務め、“リフト始球式”で球場を沸かせた。

三浦さんは「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドへ。木原さんが三浦さんを軽々とリフトで持ち上げると、観客は大歓声。三浦さんが木原さんの頭上から捕手役を務めたロバーツ監督に豪快に投げ込んだ。投球は右打者の方向へ逸れ、惜しくもワンバウンドとなったが、球場中を沸かせた。ドジャース選手も珍しい形での始球式に興味津々の様子だった。

投げたボールはロバーツ監督から三浦さんへ手渡され、握手を交わすと3人で記念撮影し笑顔でカメラに収まった。

2人は始球式の前に取材に応じ、リフトでの始球式について、三浦さんは「ペアだったら、もうこれしかないよねっていうふうな話になって」と相談して決めたと明かし、「この日のためにたくさん練習してきた」と準備万端と語っていた。木原さんも「ペアならでは。椅子に座っているようなリフトなので、チェアリフトっていう名前があります」と説明した。

2人は試合前に大谷、山本由伸とも対面。「先ほど、大谷選手と山本選手とお会いすることができたので、お会いするのは初めてで、お忙しい中、お時間作っていただけて、本当にうれしかったです」と木原さん。「本当に世界で、海外で活躍されていて、自分たちも頑張らなければいけないなと思いました」と刺激になったようだ。