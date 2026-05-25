とちぎテレビ

民間企業の電子マネーを利用した料金の一部を自治体に寄付金として贈る取り組みで提携する自治体の数がギネス世界記録になったとして提携自治体の一つである日光市に認定証が授与されることが２５日の日光市の定例会見で発表されました。

大手スーパーマーケット運営のイオンリテールは電子マネーと自治体を連携する取り組みを進めています。

この取り組みを通して利用された金額の一部をイオンリテールが自治体に寄付し自治体は地域振興や子育て支援などに活用しています。

「電子マネーの寄付金プログラムで提携している自治体数の記録」が１９３としてギネス世界記録に認定されたことを受けて提携する日光市も公式の認定証が授与されることになりました。

イオンリテールから日光市へ昨年度８万円あまりの寄付金が贈られ文化財の保護・活用事業などに使用される予定です。

寄付金の目録とギネス世界記録の公式認定証は５月３０日にイオンリテールから贈呈されます。

この取り組みは２００９年に始まり、ことし３月２７日時点で提携する全国の自治体への累計の寄付総額は３６億円となりました。

県内では、日光市を含め栃木県、小山市、佐野市の４つの自治体が提携しています。