元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕された問題について言及した。

番組では、前夜報じられた阿部監督逮捕を取り上げた。阿部監督は娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、２６日未明に釈放された。娘には怪我はないとされている。警察は児童相談所からの通報で出動した。

菊間氏は「びっくりしました。逮捕っていうのでも驚きましたし、お嬢さんへの暴行であるとか、お嬢さんが児童相談所に連絡したのも驚くことばかりで、なかなかあるケースではないんじゃないかと思いました」と第一印象を述べた。

ただ長女が児相に連絡したことについて「連絡したタイミングがどこだったかということだが、電話できる状態なら、暴行は一度終わっている。そこの段階で連絡しているってことはどういうことなんだろう、まだ続いていたのか、どこかで逃げて電話して、ひっ迫感があったので児相が警察に連絡したのかもしれないし、児相に（暴行が）終わったことで相談していたら、念のために警察を呼んだのかもしれないし、どういう状況か分からない」と、警察へどのような経緯で通報がいったのかがまだ不明だと指摘した。

ただ「今後も分からないんじゃないかと思うし、私たちが分かる必要もない」ともコメント。「家庭の話なので、どんなことがあっても親子関係は続いていく中で、お父さんにとっても娘さんにとっても、一つの大きな出来事になってしまったので、家族の再生というか、うまい親子関係に戻れるように尽くすことが、これから阿部さんがやらなきゃいけないことだと思います」と話していた。