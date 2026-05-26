前澤友作氏、全長114メートル“メガヨット”完成を報告＆正式名も発表 「すごい!!ついに!!」「かっっこいいー!!!!!」と反響
実業家の前澤友作氏が26日、自身のXを更新し、6年の歳月をかけて建造していた全長114.2メートルのメガヨットが完成したことを報告した。
【写真】カッコイイ！全長114メートル“メガヨットがついに完成
前澤氏は「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2メートルのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と、写真を添え投稿。あわせて、ヨットの正式名称を「NAUSICAA（ナウシカ）」（※最後のAはウムラウト付きの 「A」）と名付けたことも明かした。
完成したメガヨットには、フィッシングボートや潜水艇も搭載されているといい、「これで世界中の海を冒険したいと思います」と新たな航海への思いをつづった。
さらに、日本への寄港予定についても言及。「日本には9月ごろ寄港予定です。見かけたら手振ってください」と呼びかけた。
この投稿にフォロワーからは「知ってるけど、凄すぎる！！世界最高峰のヨットと言っても過言ではなさそう！」「すごい!!ついに!!楽しみにしていました！！」「かっっこいいー!!!!!」「乗りたい！」などのコメントが届いている。
【写真】カッコイイ！全長114メートル“メガヨットがついに完成
前澤氏は「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2メートルのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と、写真を添え投稿。あわせて、ヨットの正式名称を「NAUSICAA（ナウシカ）」（※最後のAはウムラウト付きの 「A」）と名付けたことも明かした。
さらに、日本への寄港予定についても言及。「日本には9月ごろ寄港予定です。見かけたら手振ってください」と呼びかけた。
この投稿にフォロワーからは「知ってるけど、凄すぎる！！世界最高峰のヨットと言っても過言ではなさそう！」「すごい!!ついに!!楽しみにしていました！！」「かっっこいいー!!!!!」「乗りたい！」などのコメントが届いている。