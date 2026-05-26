フリーアナウンサーの中村江里子（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。ミラノでの近影を公開した。

昨年9月から1年間、パリからミラノへ移住している中村。「日本は真夏日が続くようですね。体調管理、気をつけてくださいね。ミラノも気温が高く、今日は日中33度まで上がりました。ひたすら日陰を探して歩く」とつづった。

「久しぶりに大好きなブラウスを取り出して @cavori_official のふわっとブラウスにカーキ色のパンツ。こちらは大好きなパンツのデザインを真似してオーダーしたもの」と白のブラウスにカーキのパンツを合わせた近影を披露した。

「夫が『そのブラウス、すごく似合っている！どこかに出かけるの？』いや、出かけないけれどもお天気良いし（かなり暑いけれども）おしゃれしたいでしょ？」と夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏とのツーショットも公開した。

「昼間は家で仕事していましたが、夕方近くは夫がオフィスがわりに使っているクラブに一緒に行って涼みながらパソコンに向かっていました」と中村。「夜はやっとやっとリフォームが終わって引越しをした友人宅でご近所の皆さんとアペリティフ 飼い犬のマリウスくんが何か狙ってわたしのところに来ていて」とつづった。

「4月からTOKYO→PARIS→MILANO→TAHITI→PARIS→MILANO→PARIS→CANNES →PARIS→MILANO…という“人生初”移動ばかり。投稿もあちらこちら、順番通りにいかないかもしれませんがご了承下さいね。皆様、良い１週間を」と締めくくった。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークで学生生活を送っている。