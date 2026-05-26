【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 「干」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
今回並んでいるのは「干」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
ヒント：右半分のエリアに紛れています。
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▼解説
「干」と「于」はよく似た形をしていますが、縦の画の終わり方が異なります。「干」はまっすぐ下に伸びる縦画、「于」は最後に左へはねる縦画になっています。「于」は「〜において」という意味を持ち、漢文などで使われる漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回並んでいるのは「干」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
問題：「干」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：右半分のエリアに紛れています。
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正解：于正解は上から2つ目、左から10つ目の「于」でした。
「干」と「于」はよく似た形をしていますが、縦の画の終わり方が異なります。「干」はまっすぐ下に伸びる縦画、「于」は最後に左へはねる縦画になっています。「于」は「〜において」という意味を持ち、漢文などで使われる漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)