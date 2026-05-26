習近平主席 北京市内でセルビアのブチッチ大統領と会談

習近平国家主席は5月25日午後、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問中のセルビアのブチッチ大統領と会談しました。

習主席は「中国の第15次五カ年計画では、質の高い発展の目標が全面的に手配された。双方は発展戦略の連携を強化し、『一帯一路』共同建設の中期行動計画をしっかりと実行に移し、交通やエネルギーインフラなどの分野での協力を引き続き推進していかねばならない」と強調しました。習主席はまた、両国は新たな科学技術革命と産業変革に向き合って、人工知能（AI）やデジタル経済、グリーンエネルギー、先進的製造などの新興分野での協力を強化し、新たな成長点を見出す必要があると指摘しました。若者と文化交流については、ビザ免除と自由貿易、直行便による「立体構造」を活用して文化、教育、スポーツ、観光、地方の協力などを全面拡大し、中国とセルビア国民の伝統的な友情を継承し、発揚せねばならないと表明しました。

ブチッチ大統領は、「中国と共に、質の高い『一帯一路』共同建設をめぐる協力を深め、重要プロジェクトの建設を推進し、人と文化の交流を緊密化し、両国関係がより多くの現実の成果を上げるよう推し進めることを望む」と述べました。

双方は「中華人民共和国とセルビア共和国が新時代の中国・セルビア運命共同体の構築の推進を継続することに関する共同声明」と「中華人民共和国とセルビア共和国が四大グローバル・イニシアチブの実行を共同で推進することに関する共同声明」を発表しました。（提供/CGTN Japanese）