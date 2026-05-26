【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはお酒の成分
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人間関係における信頼やお願いを表す表現、生活に彩りを与えるポジティブな心の状態、そして衛生的な毎日に欠かせない身近な化学物質という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□み
□□しみ
え□□ーる
ヒント：誰かを信頼して物事を願い出ること。これからの出来事に心を躍らせて心待ちにする状態。お酒の主成分であり、衛生管理や清掃などにも幅広く用いられる無色透明な液体を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
▼解説
それぞれの言葉に「たの」を入れると、次のようになります。
たのみ（頼み）
たのしみ（楽しみ）
えたのーる（エタノール）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、他者を信じて力を借りるコミュニケーションの言葉から、未来への希望や喜びを表現する前向きな言葉、生活の安全を守る実用的な成分の名称までを網羅しました。共通する「たの」という響きが、人と人とのつながりを表す描写、心が弾むような充実したひととき、自然科学に裏付けられた便利な日用品を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人間関係における信頼やお願いを表す表現、生活に彩りを与えるポジティブな心の状態、そして衛生的な毎日に欠かせない身近な化学物質という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□しみ
え□□ーる
ヒント：誰かを信頼して物事を願い出ること。これからの出来事に心を躍らせて心待ちにする状態。お酒の主成分であり、衛生管理や清掃などにも幅広く用いられる無色透明な液体を思い浮かべてみてください。
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↓
↓
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↓
正解：たの正解は「たの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たの」を入れると、次のようになります。
たのみ（頼み）
たのしみ（楽しみ）
えたのーる（エタノール）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、他者を信じて力を借りるコミュニケーションの言葉から、未来への希望や喜びを表現する前向きな言葉、生活の安全を守る実用的な成分の名称までを網羅しました。共通する「たの」という響きが、人と人とのつながりを表す描写、心が弾むような充実したひととき、自然科学に裏付けられた便利な日用品を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)