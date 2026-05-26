元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が26日までに自身のインスタグラムを更新。人気ものまね芸人とのミニスカートゴルフウエア2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「SKYCUP。みかんさんと同じ組で朝から最高に楽しかったー」と題してつづり始めた。

「PAR5は昨日アルバトロスを達成した桑木志帆ちゃんになりきってレディースティーからアルバトロスチャレンジ笑。前半後半2ホールずつロングホールがあるのに最後の1ホールしか狙えるところからセカンドが打てませんでした。カップに届かないとアルバトロスは生まれない！って事で大きめの番手で打ったら奥の林まで行っちゃってロスト。イーグルチャンスとかいいながらしっかりボギーでした笑。絶対にスコアにならないゴルフ笑」と楽しかった様子を記した。

そして「みかんさんはドライバーもパッティングも安定してて流石のスコアでした。『ギャルぅ』まで見てね笑」とミニスカートゴルフウェアでの笑顔2ショットを投稿した。

ネットでは「スタイル抜群」「カッコイイ！」「美人2ショット」などの声があがった。