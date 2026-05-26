◇ア・リーグ ホワイトソックス3−1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が25日（日本時間26日）、同チームにメジャー初昇格して即スタメンで同初安打と「レーザービーム」披露の大活躍を見せた。

試合後には、いきなりヒーローインタビューも受ける衝撃デビュー。クラブハウスに戻ると現地報道陣の取材に応じた。以下、同選手の一問一答

――右翼から見事な返球

「最高でした。あれは僕のプロ初、いや、2つ目のアウトでしたね。どう言えばいいか分からないけど、とにかく試合に集中しすぎていて、特にコメントはありません」

――靴が脱げたと言っていましたが？

「投げた直後に。見えませんでしたか？ 見てなかった？ 投げた瞬間に左足の靴が脱げて。靴を探そうとして顔を上げたら、ボールはもう（内野へ）行っていました」

――送球で靴が脱げたことは以前にも？

「いや、初めてです」

―― デビュー戦の一日はどんな気分でしたか？

「あっという間でした。もう午後4時？ 信じられません。初ヒットのボールも貰いましたし、記念の賞状のようなものも貰いました」

――そのボールはどうしますか？」

「日本の父に送ると思います。父も見ていたはずです。まだ話してはいませんが。今、日本は何時でしょう？」

――朝の6時くらい

「きっと起きて見てくれていたはずです。デビュー戦ですからね」

――奥様も来ていましたね？」

「はい。とても喜んでくれました。ロモの婚約者が妻の面倒を見てくれて、感謝しています」

――あの送球、イチローのようでしたよ」

「いや、イチローさんと比較しないでください（笑）。 まだまだ及びませんがベストを尽くします」

―― 初ヒットを打った時の心境は？

「とにかく集中していました。観客の熱気は感じましたが、試合前も試合中も、自分を律して集中するようにしています」

――試合前、誰よりも早くグラウンドに飛び出していませんでしたか？

「あれはチェイス（マイドロス）が“行け、行け！”って言ったからなんです。はめられましたね（笑）」

――3打席で1本ヒット。ファンの歓声などは力になりましたか？

「力というか“あれ？”と思ったのは、最初の打席で三振した時に（初昇格で）“おめでとう”みたいな。ええ!?って。それは思いましたね」

――守備の機会も多かったですね。風も強い球場でしたが、どうアプローチしましたか？

「打撃練習中にいろいろ聞きました。ここの球場の雰囲気とか、ボールとか。例えば旗は見ててもあんまり意味ないって聞いてたんで。全く違う風が吹いてるんで。とりあえずボールを追うしかないですね」

――送球の場面、イチローさんのような素晴らしい送球でしたが

「やめてください、それは（笑） イチローのような、とか絶対に言わないでください。調子乗っちゃうから」

――9番打者としての役割については？

「9番は9番なりの役割があると思うんで。初球でいきなり打ってアウトとかは絶対ダメだと思います。シチュエーションをしっかりやりたいなと思ってます」

――村上選手も、祝うかのようなホームランを打ちましたが

「普通に打っただけですよ、あの人は（笑） やっぱ凄いなと思って。18本目？ ヤバいっす、凄すぎます」

――メジャーリーガーの実感は湧きましたか？

「メジャーリーガーと一緒にやってるなっていうのはありますけど、自分がメジャーリーガーだなっていうのは別に、まだ1試合だけなんで。頑張ります」

――“レーザービーム”って知ってますよね？ イチローさんの伝説の。

「（自分の送球は）レーザービームじゃないっすよ。ビヨーンって、カーブみたいな感じ」

ー―ラインは出ていた

「頑張ってほめてくれて、ありがとうございます」

――ベンチに戻る時も興奮状態に見えましたが

「バッティングもですけど、長く生きていくには守備かなと。守備・走塁、そこはこだわってやりたいと思ってます」

――ネクスト（バッターズサークル）にいた村上選手と何か話していましたね？

「変化球のタイプを聞かれて答えましたけど、こっち三振してるんで。あんまりいいアドバイスにはならなかったですね（笑い）」

――緊張さていると

「ずっと緊張してました」

打球が多くとんできた

「逆にそれがよかったと思います。2球だけとかだったら、逆に（失策を）やってた」

――村上さんが食事につれっていってくれる？

「そうなんですよね。どこ連れていってくれるのか？」

――奥様には記念球は？

「奥さんに僕の（マイナーでの）初ホームランの球をあげたら、マッサージに使ってます」