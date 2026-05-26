巨人の阿部慎之助監督（47）が25日夜、娘への暴行の疑いで現行犯逮捕（その後釈放）されたニュースについて、26日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）が詳細に報じた。

逮捕に至った状況や逮捕された背景、今後などについて、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一やコメンテーター陣、解説の弁護士らが見解などをそれぞれ口にした。今週は休暇取得中のレギュラーコメンテーターで元同局社員の玉川徹氏に代わり出演した共同通信編集委員の太田昌克氏が「何があっても暴力はいけない」とした上で、「何より大切なのは阿部さんのご家庭がこれからどうなっていくのかということ。私もプロ野球が大好きで（交流戦を）楽しみにしていた前夜にこういうことが起きてあっ、と思ったんですが、ぜひ多くのプロ野球ファンのみなさん、真実を見極めて、しっかり阿部さん親子（の関係）を再生させていくということをファンとしてもしっかり応援し見守っていく」とした上で、「暴力についてはしっかりただしていかないといけないが、親子の関係が決して壊れることはあってはいけない。見守っていきたい」と述べた。

この指摘に対し、番組MCを務め、日本テレビアナウンサー出身でもある羽鳥は「そうですね」と応じた上で、「ご家庭の問題と同時に、本当に多くのファンがいるチームのトップの方であるという立場もあるというところですから」と指摘。その上で、「これからは、任意の捜査というところになってきます」と、今後についても触れた。

阿部監督は25日夜、東京・渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕された。姉妹のけんかを止めようとして、仲裁した際に暴行してしまったとして、容疑を認めているという。仲裁した際にたたかれた形になった長女が、児童相談所に通報した。阿部監督は26日午前0時すぎ、調べを受けていた警視庁渋谷署から釈放された。

逮捕当日は26日からのプロ野球交流戦開幕の前日。巨人は本拠地東京ドームにソフトバンクを迎えて戦う予定で、26日の試合は橋上秀樹コーチ（60）が監督代行として指揮を執る。