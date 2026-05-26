２６日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８９円高の６万５２４７円と続伸。



目先スピード警戒感からの利益確定売りも出やすいタイミングだが、半導体関連などを中心に根強い買いが入っている。前日の米国株市場はメモリアルデー（戦没者追悼記念日）に伴い休場だったが、欧州株市場はほぼ全面高に買われており、これが東京市場に追い風となっている。米国とイランとの間で交渉が進展し、戦闘終結で近く合意するとの観測がリスクオン相場を後押ししており、原油市況の上昇一服や長期金利の低下もポジティブ材料。一方、前日まで日経平均は３営業日で５３００円以上も水準を切り上げていることで上値は重い。取引時間中はイラン情勢に絡むニュースフローで相場の方向性が変わる可能性もある。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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