伯東<7433.T>は反発している。２５日の取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２６年３月期～）の定量目標を見直したと発表した。売上高は当初計画の２５００億円以上から２８００億～３０００億円（２６年３月期は１８１１億円）、ＥＢＩＴＤＡは１１５億円以上から１３５億～１５５億円（同７８億円）に見直しており、材料視した買いが集まっている。



２６年２月に子会社化したシンガポールとインドを主要拠点とするエレクトロニクス商社のＲａｂｙｔｅ及びＲａｂｙｔｅ Ｅｄｇｅの損益寄与やＡＩデータセンター関連の設備投資活発化に伴う先端半導体パッケージ基板向け製造装置案件の増加などを踏まえた。なお、ＥＢＩＴＤＡの記載はＲａｂｙｔｅ及びＲａｂｙｔｅ Ｅｄｇｅの子会社化でのれん償却費が増えると見込まれることから、今回の修正計画から記載をしている。



出所：MINKABU PRESS