櫻坂46、遠藤理子がセンターを務めるBACKS楽曲「コインランドリー」MV公開

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櫻坂46が6月10日にリリースする15thダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、BACKSメンバーによる楽曲「コインランドリー」のMVが公開。併せて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。

■光と影が表現された美しいMV

今作でセンターを務めるのは、三期生・遠藤理子。遠藤は三期生楽曲「本質的なこと」のセンターを務めていたが、BACKS楽曲のセンターは初となる。

4thシングル「僕のジレンマ」、5thシングル「桜月」を手がけた金野恵利香がMVの監督を務め、本作の世界観を繊細に映像へと落とし込んでいる。

本楽曲は、深夜のコインランドリーを舞台に、愛や嫉妬、後悔といった一日の感情を“洗濯”になぞらえ、静かにリセットしようとする心情を描いている。ベージュと黒という相反するカラーの衣装をまとい、光と影が表現された美しい映像に仕上がった。

■リリース情報

2026.05.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コインランドリー」



2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit

https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/