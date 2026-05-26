櫻坂46、遠藤理子がセンターを務めるBACKS楽曲「コインランドリー」MV公開
櫻坂46が6月10日にリリースする15thダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、BACKSメンバーによる楽曲「コインランドリー」のMVが公開。併せて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。
■光と影が表現された美しいMV
今作でセンターを務めるのは、三期生・遠藤理子。遠藤は三期生楽曲「本質的なこと」のセンターを務めていたが、BACKS楽曲のセンターは初となる。
4thシングル「僕のジレンマ」、5thシングル「桜月」を手がけた金野恵利香がMVの監督を務め、本作の世界観を繊細に映像へと落とし込んでいる。
本楽曲は、深夜のコインランドリーを舞台に、愛や嫉妬、後悔といった一日の感情を“洗濯”になぞらえ、静かにリセットしようとする心情を描いている。ベージュと黒という相反するカラーの衣装をまとい、光と影が表現された美しい映像に仕上がった。
■リリース情報
2026.05.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「コインランドリー」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit
https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/