26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比27.6％減の764億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.2％減の535億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 先進国株（除く日本）ＥＴＦ <1657> 、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> など42銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> など21銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が12.44％高と大幅な上昇。



日経平均株価が317円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金333億9400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均362億2900万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が49億8200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が46億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が27億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が26億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が25億3700万円の売買代金となっている。



株探ニュース