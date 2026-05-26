なかやまきんに君、阿部一二三に投げられる写真に反響「投げられてる」「ヤーーーーー！！！」
お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。柔道男子66kg級で五輪2連覇を果たした阿部一二三に投げられるショットを公開した。
【写真】「ヤーーーーー！！！」阿部一二三に投げられるなかやまきんに君※3,4枚目
きんに君は「阿部一二三 選手 とYouTubeきんにくTVにて『ガチ柔道寝技対決』をさせていただきました」と投稿。「さすがは阿部一二三選手ですが、まさかの僕の攻めたあのシーンは是非本編をご覧くださいませ。阿部一二三選手、ありがとうございました」とつづった。
写真では柔道着のきんに君が豪快に投げられる様子を複数枚公開した。この投稿には「投げられてる」「ヤーーーーー！！！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ヤーーーーー！！！」阿部一二三に投げられるなかやまきんに君※3,4枚目
きんに君は「阿部一二三 選手 とYouTubeきんにくTVにて『ガチ柔道寝技対決』をさせていただきました」と投稿。「さすがは阿部一二三選手ですが、まさかの僕の攻めたあのシーンは是非本編をご覧くださいませ。阿部一二三選手、ありがとうございました」とつづった。
写真では柔道着のきんに君が豪快に投げられる様子を複数枚公開した。この投稿には「投げられてる」「ヤーーーーー！！！」などのコメントが寄せられている。