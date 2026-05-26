『キタニタツヤANN0』6月末で終了へ 千代の富士さんの名言もとに突然の発表「体力の限界、気力もなくなり…」
キタニタツヤがパーソナリティーを務める、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 深3：00）が、6月末をもって終了することが、25日深夜放送内で発表された。
【写真】『キタニタツヤANN0』6月末で終了へ 番組内で突然の発表
キタニは「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました。すみません、びっくりしてると思うんですけれども。相当な悩んだんですけど、創作活動やライブ活動と並行しまして、毎週『オールナイト』にも全力投球をするということが、精神や体力面でもなかなかの負荷となって、私の方から一区切りつけさせてくれという方ですね、申し出ました。つまり『体力の限界、気力もなくなり…』ということで」と千代の富士さんの名言をもとに思いを打ち明けた。
続けて「なんでこの時期？みたいななるよね。正直。ごめん！6月終わりって一番キモい。めちゃめちゃ変拍子じゃん」と話しつつ「あとでっかい理由で言うと、前言ったっけ、鼻の手術するよみたいな。そうです。そういうのもあって。元々鼻がおかしいってのもあるんですけど、のど壊して一切声でなくなったみたいなこともありましたが。1〜2ヶ月ぐらい休ませてもらうんで、別に活動休止でっていう休み方じゃなくて、そういうのとかもあったりするんで、終わらせてもらいますということでございます。いや、それにしても意味わからないタイミングすぎてごめん」と呼びかけていた。
2024年には、深夜0時枠の『オールナイトニッポンX（クロス）』としてスタート。25年からは現行の『ANN0』枠で放送していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】『キタニタツヤANN0』6月末で終了へ 番組内で突然の発表
キタニは「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました。すみません、びっくりしてると思うんですけれども。相当な悩んだんですけど、創作活動やライブ活動と並行しまして、毎週『オールナイト』にも全力投球をするということが、精神や体力面でもなかなかの負荷となって、私の方から一区切りつけさせてくれという方ですね、申し出ました。つまり『体力の限界、気力もなくなり…』ということで」と千代の富士さんの名言をもとに思いを打ち明けた。
2024年には、深夜0時枠の『オールナイトニッポンX（クロス）』としてスタート。25年からは現行の『ANN0』枠で放送していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。