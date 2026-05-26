『あいのり』桃、新居玄関を初公開 回遊動線と安全設計に反響「豪邸すぎてうっとり」「旅館みたい」
恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が、建築中の新居について自身のブログで報告。両親も約40年前に同じハウスメーカーで家を建てていたことを明かすとともに、新居の玄関を初公開した。
【写真】広々！新居の玄関を公開した桃
これまでにも、憧れだったという新居の土地購入やハウスメーカー選び、吹き抜けのリビング、子ども部屋、キッチン、テラスなどを紹介し注目を集めてきた桃。23日の投稿では、「なんと両親も40年くらい前に、積水ハウスで家を建ててたのです…！」と明かした。
ブログには、建築中の実家前で撮影された幼少期の自身の写真や家族ショットも掲載。「私が3歳くらいの時！！！」「父様お母さんが、今の私と同い年くらいの時」と振り返り、「昭和って、自由だな…!!!」と工事中の足場に登る子どもたちの様子も紹介した。
また、母親について「子供4人育てながら、引っ越しの準備をしてる最中に…足骨折してるの、大変すぎないか？笑」と尊敬をにじませ、「今、私が父様お母さんと同世代になって、同じ積水ハウスで家を建てられたこと、改めて嬉しく思います」と思いをつづった。幼少期の自分と次男“じろ”くんが似ていることにも触れ、「じー、そっくりじゃん！！笑」と驚いていた。
翌24日の投稿では、新居の玄関を初公開。丸みを帯びたアーチデザインや存在感のあるスケルトン階段を採用したことを紹介した。
特に階段は、子どもの安全面を重視した設計だという。「子供が遊んで落ちるのが怖いから、手すりを縦にした」と説明し、「見栄えは横の方がいいですよー」とアドバイスを受けていたことも明かしながら、「ヒヤヒヤしながら過ごすよりよっっぽどいいよね」と母親としての考えをつづった。
さらに、玄関から寝室や洗面台、ランドリールームへとつながる“回遊動線”も紹介。階段下をゴミ袋の一時置き場に活用するなど、「しょうくんのナイスアイディア」と夫の工夫も披露した。当初は中庭を取り入れたプランだったものの、「自分たちの優先順位を最優先した間取りに変更になりましたーーー」と、大幅に間取りを見直したことも明かしている。
最後は、新居で小さなクモを見つけた次男の様子を添え、「一軒家って虫との戦いだよね…笑」とユーモアを交えて締めくくった。
これらの投稿には、「素敵すぎて！！言葉が見つからない」「旅館みたい」「洞窟？！秘密基地的な感じもする〜」「センスが光る、素敵な間取り」「豪邸すぎてうっとり」「代々、積水ハウス素晴らしい」「なんか、積水ハウスのCMとかで使えそう」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】広々！新居の玄関を公開した桃
これまでにも、憧れだったという新居の土地購入やハウスメーカー選び、吹き抜けのリビング、子ども部屋、キッチン、テラスなどを紹介し注目を集めてきた桃。23日の投稿では、「なんと両親も40年くらい前に、積水ハウスで家を建ててたのです…！」と明かした。
また、母親について「子供4人育てながら、引っ越しの準備をしてる最中に…足骨折してるの、大変すぎないか？笑」と尊敬をにじませ、「今、私が父様お母さんと同世代になって、同じ積水ハウスで家を建てられたこと、改めて嬉しく思います」と思いをつづった。幼少期の自分と次男“じろ”くんが似ていることにも触れ、「じー、そっくりじゃん！！笑」と驚いていた。
翌24日の投稿では、新居の玄関を初公開。丸みを帯びたアーチデザインや存在感のあるスケルトン階段を採用したことを紹介した。
特に階段は、子どもの安全面を重視した設計だという。「子供が遊んで落ちるのが怖いから、手すりを縦にした」と説明し、「見栄えは横の方がいいですよー」とアドバイスを受けていたことも明かしながら、「ヒヤヒヤしながら過ごすよりよっっぽどいいよね」と母親としての考えをつづった。
さらに、玄関から寝室や洗面台、ランドリールームへとつながる“回遊動線”も紹介。階段下をゴミ袋の一時置き場に活用するなど、「しょうくんのナイスアイディア」と夫の工夫も披露した。当初は中庭を取り入れたプランだったものの、「自分たちの優先順位を最優先した間取りに変更になりましたーーー」と、大幅に間取りを見直したことも明かしている。
最後は、新居で小さなクモを見つけた次男の様子を添え、「一軒家って虫との戦いだよね…笑」とユーモアを交えて締めくくった。
これらの投稿には、「素敵すぎて！！言葉が見つからない」「旅館みたい」「洞窟？！秘密基地的な感じもする〜」「センスが光る、素敵な間取り」「豪邸すぎてうっとり」「代々、積水ハウス素晴らしい」「なんか、積水ハウスのCMとかで使えそう」など、多くの反響が寄せられている。