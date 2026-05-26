『新劇場版☆ケロロ軍曹』新キャストに佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈、関智一、花江夏樹、山寺宏一
6月26日に全国公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』より、新たに7名の出演キャストが発表された。併せて、ゲスト出演する佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈のアフレコ写真とコメントも到着した。
【写真】『新劇場版☆ケロロ軍曹』佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈のアフレコ風景
本作は、「月刊少年エース」（KADOKAWA刊）にて連載中の漫画『ケロロ軍曹』を原作とした劇場アニメ。2024年4月1日に発表されたアニメ化20周年プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりの新作となる。
怠惰な日々を送るケロロ小隊一行。そんなある日。渋谷で発生した謎の妖怪たちの出現をきっかけに、全国各地で摩訶不思議な現象が勃発する。ゆく先々で遭遇する謎の文字と暗躍する“天才発明家”の影。新たな侵略者に危機感を覚えたケロロ小隊の前に現れるケロン人の兄弟アルルとデルルはいったい何者なのか…。
脚本・総監督は、映画『銀魂』シリーズや『勇者ヨシヒコ』シリーズを手がけ、本作がアニメーション初挑戦となる福田雄一。主題歌は、『ケロロ軍曹』ファンとしても知られるあのが「貸しっぱなしデスティニー」を担当。あのはアニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長も兼任しており、20周年記念ver.として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を粗品（霜降り明星）とともに歌唱する。
ケロン人の兄弟アルルとデルル役にジェシー（SixTONES）、アルルとデルルに協力する研究員ロボ役にあの、妖怪に憑りつかれて熱血になる渋谷の男性役に粗品、ナレーションを長谷川忍（シソンヌ）が担当する。
今回、新たに出演が決まったのは、佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、スザンヌ、渡辺莉奈（日向坂46）、関智一、花江夏樹、山寺宏一の7名。佐藤、八木、渡辺は渋谷の男女、スザンヌは熊本のアナウンサー役を担当。関は7番目の戦士役、花江は宇宙人役、山寺は宇宙警察署長役を演じる。
八木は「監督を福田さんが担当すると知って、速攻福田さんに『ケロロ軍曹』観ていたので、めちゃめちゃ楽しみです！ と連絡したら数日後にオファーをいただきました！」と裏話を明かした。同じく『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、絶対面白いじゃん！って話をしていたら『いや、出てよ』って言われて（笑）。めちゃくちゃ嬉しいことなので『ぜひ！』とお応えしました」と喜びを語った。
本作が声優初挑戦となる渡辺は「ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけて嬉しかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのが嬉しくて、とても楽しくやらせていただきました」と心境を明かす。原作者・吉崎観音の縁の地でもある熊本にちなんで、自身の出身地である熊本のアナウンサー役を演じるスザンヌは「どういう風に演じればいいのか不安でしたが、スタッフの皆さん、ケロロが見守ってくれていたので楽しくアフレコさせていただきました」とアフレコを振り返った。
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』は、6月26日全国公開。
＜ゲスト声優コメント＞
■佐藤景瑚（妖怪に憑りつかれて不良になってしまう渋谷の男性役）
今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！ 『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごく嬉しいです！
今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ ぜひ探してみてください！ そして、他にも錚々（そうそう）たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ ぜひ、映画館に足を運んでみてください！
■八木勇征（妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう渋谷の男性役）
この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとても嬉しく、すぐにお返事させていただきました。
劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧くださいであります！
■スザンヌ（熊本のアナウンサー役）
収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！ 作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。
『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！
でもどこに出ているか、よ〜く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。
■渡辺莉奈（渋谷の女性役）
｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！
ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！
【写真】『新劇場版☆ケロロ軍曹』佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈のアフレコ風景
本作は、「月刊少年エース」（KADOKAWA刊）にて連載中の漫画『ケロロ軍曹』を原作とした劇場アニメ。2024年4月1日に発表されたアニメ化20周年プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりの新作となる。
脚本・総監督は、映画『銀魂』シリーズや『勇者ヨシヒコ』シリーズを手がけ、本作がアニメーション初挑戦となる福田雄一。主題歌は、『ケロロ軍曹』ファンとしても知られるあのが「貸しっぱなしデスティニー」を担当。あのはアニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長も兼任しており、20周年記念ver.として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を粗品（霜降り明星）とともに歌唱する。
ケロン人の兄弟アルルとデルル役にジェシー（SixTONES）、アルルとデルルに協力する研究員ロボ役にあの、妖怪に憑りつかれて熱血になる渋谷の男性役に粗品、ナレーションを長谷川忍（シソンヌ）が担当する。
今回、新たに出演が決まったのは、佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、スザンヌ、渡辺莉奈（日向坂46）、関智一、花江夏樹、山寺宏一の7名。佐藤、八木、渡辺は渋谷の男女、スザンヌは熊本のアナウンサー役を担当。関は7番目の戦士役、花江は宇宙人役、山寺は宇宙警察署長役を演じる。
八木は「監督を福田さんが担当すると知って、速攻福田さんに『ケロロ軍曹』観ていたので、めちゃめちゃ楽しみです！ と連絡したら数日後にオファーをいただきました！」と裏話を明かした。同じく『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、絶対面白いじゃん！って話をしていたら『いや、出てよ』って言われて（笑）。めちゃくちゃ嬉しいことなので『ぜひ！』とお応えしました」と喜びを語った。
本作が声優初挑戦となる渡辺は「ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけて嬉しかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのが嬉しくて、とても楽しくやらせていただきました」と心境を明かす。原作者・吉崎観音の縁の地でもある熊本にちなんで、自身の出身地である熊本のアナウンサー役を演じるスザンヌは「どういう風に演じればいいのか不安でしたが、スタッフの皆さん、ケロロが見守ってくれていたので楽しくアフレコさせていただきました」とアフレコを振り返った。
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』は、6月26日全国公開。
＜ゲスト声優コメント＞
■佐藤景瑚（妖怪に憑りつかれて不良になってしまう渋谷の男性役）
今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！ 『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごく嬉しいです！
今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ ぜひ探してみてください！ そして、他にも錚々（そうそう）たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ ぜひ、映画館に足を運んでみてください！
■八木勇征（妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう渋谷の男性役）
この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとても嬉しく、すぐにお返事させていただきました。
劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧くださいであります！
■スザンヌ（熊本のアナウンサー役）
収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！ 作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。
『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！
でもどこに出ているか、よ〜く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。
■渡辺莉奈（渋谷の女性役）
｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！
ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！