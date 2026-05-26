ドジャースーロッキーズ戦

2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」ぺアの三浦璃来さん・木原龍一さんが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪れた。この日、ドジャースーロッキーズ戦で始球式を行う中で、2人が取材に応じた。

三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用し、グラウンドで試合前練習を見学。始球式に登場するため、練習の合間にはマウンド付近で感触を確認し、息の合ったリハーサルを見せる場面もあった。

2人は現地で取材に応じ、始球式を務める心境について、三浦さんは「すごく光栄な気持ちで、私たちここまで頑張ってきて良かったなっていうふうに思います」とコメント。木原さんも「やっぱり夢のようなお話で、本当に自分は野球が大好きなので、このような場に立たせていただけて、本当に心から感謝しております」と続けた。

始球式前から「緊張してます（笑）」と胸の高まりが抑えられない様子だった2人。三浦さんは「この日のためにたくさん練習してきたので、届くように頑張りたいです」と意気込み、木原さんは「僕はしっかり、横で、下で支えたいなっていうふうに思います」と語った。



（THE ANSWER編集部）