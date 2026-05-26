【日本プロ選手権センコーグループカップ】

【羽川氏コラム】メジャーのコース設定は今後さらに難しくなると予想される根拠

「9度目」にして悲願成就だ。

プロ5年目の細野勇策（23）が、2位に2打差をつける通算15アンダーでツアー初優勝。日本選手のレフティーVは、本紙で連載中の羽川豊氏（68）が勝った1991年ダイドードリンコ静岡オープン以来。くしくも羽川氏のツアー初Vも23歳で81年の日本オープンだった。つまり、レフティーの公式戦制覇は45年ぶりである。

細野の最終日最終組は今回が9回目。「勝負弱い」のレッテルが貼られていた。昨年の今大会も首位から1打差発進から崩れ、今季の中日クラウンズも1打リードの首位でスタートしながら、63と爆発した堀川未来夢に逆転負けを喫した。それでも本人は練習やトレーニングに打ち込み、チャンスを狙ってきた。

優勝インタビューで「なかなか勝てない中、メジャー大会で初優勝を挙げることができてうれしい。4日間、『レフティー頑張れ』と声を掛けていただいてすごく力になりました。これからも2勝目、3勝目とできるよう頑張っていきたい」と笑顔で語った細野を、これまで何度も「早く勝て！」と激励してきたレフティーの大先輩、羽川氏はこう言う。

「海外でプレーする姿を見たい」

「勝つのは時間の問題とは思っていましたが、この日も苦しい展開の中、崩れずに逃げ切ったのはこれまでの経験が生きた。未勝利の選手は優勝を意識すると余計なことを考えたり、昨年のフジサンケイ最終日の16番パー3で4発も続けて池に入れたりと考えられないミスもする。力のある選手ですからひとつ勝ったことで、気持ちが楽になり、ガラリと変わると思う」

その細野に羽川氏はこんな「宿題」を出した。

「年齢も若く、まだまだ成長できる。安定を求めたり、保険をかけるようなゴルフはせず、競り合いでもスコアを伸ばせる強気のプレーをしてほしい。将来は海外でプレーする姿を見たいですね」

羽川氏は81年に日本オープンと日本シリーズに優勝。翌年のマスターズに招待され、初出場で15位となり「世界のレフティー」と呼ばれた。

細野もマスターズを目指せ！