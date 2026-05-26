PoE通電中のLAN配線での測定リスクを低減！ リンスコネクト「KAPRi」

記事ポイント PoE対応機器の増加で高まる産業Ethernet現場の外来電圧リスクに対応する技術解説ページを公開KAPRiは外来電圧を検知して内部回路を保護し、通電中のLAN配線での測定器への負荷を低減接触不良検知機能・M12拡張キットを含む工業Ethernet保守・検査向けの機能を搭載 PoE対応機器の増加で高まる産業Ethernet現場の外来電圧リスクに対応する技術解説ページを公開KAPRiは外来電圧を検知して内部回路を保護し、通電中のLAN配線での測定器への負荷を低減接触不良検知機能・M12拡張キットを含む工業Ethernet保守・検査向けの機能を搭載

産業Ethernetの現場では、PoE対応機器の増加と高速化に伴い、通電状態のLAN配線への誤接続リスクが高まっています。

リンスコネクトは、工業用LANテスター「KAPRi」に搭載された外来電圧検知・内部回路保護機能についての技術解説ページを公式サイトで公開します。

「LANテスター 通電中のLANケーブルを測るとどうなる？外来電圧のリスクと対策」と題したページで、リスクの種類と保護の仕組みが解説されています。

リンスコネクト「KAPRi」





製品名：KAPRi（産業Ethernet向けLANテスター）メーカー：株式会社リンスコネクト用途：工業Ethernet保守・検査技術解説ページ：公式サイトに掲載されています

KAPRiは、産業Ethernet向けに設計されたLANテスターです。

一般的なLANテスターはテストボックスを使用した無電圧環境での測定を前提としていますが、現場ではPoE給電中の機器や外来電圧が存在するLAN配線への誤接続が発生する場合があります。

KAPRiは外来電圧を検知して内部回路を保護することで、通電状態のLAN環境における測定リスクの低減を支援します。

外来電圧の原因と通信品質への影響

外来電圧とは、本来の通信信号とは異なる不要電圧がLAN配線に侵入した状態です。

主な発生原因として、PoE給電中のEthernet配線・モーターやインバータからの電磁干渉（EMI）・静電気放電（ESD）・制御盤内の電源線近接・誤接続や配線ミス・接地電位差が挙げられます。

これらによって測定器内部に不要な電圧・電流が流入すると、機器破損だけでなく、通信不安定・ビットエラー・画像欠落・機器誤動作・再送増加といったEthernet通信品質の低下が生じる場合があります。

KAPRiの外来電圧検知・保護機能

KAPRiは、入力された外来電圧を検知し、内部回路の保護を行います。

PoE接続中の機器への誤接続・通電中のLAN配線での測定・外来電圧が存在する環境において、測定器への負荷低減を支援します。

なお、すべての異常環境・過電圧条件に対する無破損を保証するものではないと、メーカーから明示されています。

接触不良検知機能やM12拡張キットも搭載されており、現場環境を考慮した複数の測定支援機能が組み込まれています。

接触不良検知機能・M12拡張キットに加え、外来電圧検知と内部回路保護を搭載したKAPRiは、PoEや産業Ethernet高速化が進む現場での保守・検査用途に対応しています。

公式サイトに公開された技術解説ページでは、モーターやインバータのEMI・静電気放電・制御盤内の電源線近接など複数の原因ごとにリスクが整理されており、現場での適切な運用判断に役立つ内容がまとめられています。

リンスコネクト「KAPRi」の紹介でした。

よくある質問

Q. KAPRiの保護機能が対応している主な誤接続ケースは何ですか？

A. PoE接続中の機器への誤接続、通電中のLAN配線への測定、外来電圧が存在する環境での使用が主なケースとして挙げられています。

Q. 外来電圧が引き起こす通信品質の問題にはどのようなものがありますか？

A. 通信不安定・ビットエラー・画像欠落・機器誤動作・再送増加が、Ethernet通信品質の低下として挙げられています。

測定器の破損だけでなく、ネットワーク全体の動作に影響する場合があります。

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