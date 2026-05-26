俳優の前川泰之（52）が25日、自身のインスタグラムを更新。思わぬ再会を報告した。

「こんな事ってあんのね」と書き出した前川。「ただいま絶賛稽古中の、舞台『逃亡者は北へ向かう』の初顔合わせの時に、『初めまして村木役の前川泰之です』と挨拶させていただいた、今回の舞台の演出家、吉村卓也さん」と俳優で脚本家、演出家の吉村卓也とのツーショットをアップした。

「若いし、男前だし、いい声してるし、なんか、、見たことあるし、、と思ってたら！ いやいや、なんと！ 『仮面ライダービルド』に登場したあの！三羽ガラスの黄羽！ 全くもって予想もせず、前川全然気付かず、、ビルドファンには怒られてしまいそうだけど」と演出家がテレビ朝日「仮面ライダービルド」（2017年）でかつて共演していた俳優だったことを明かした。

「いやぁ、そうだったんだねぇ。確か僕はビルドでは1日、、確か撮影でちょこっとご一緒して挨拶した程度だったか、、（言い訳）」と苦笑。「まさか、演出家もされていて、まさか、その舞台に出演させていただく事になるとは！！GOOD SURPRISE！！」とつづった。

「いや、ホントに嬉しい」とまさかの再会に喜び。「そして、ただいま吉村さんの丁寧で熱い演出の元、舞台『逃亡者は北へ向かう』絶賛、稽古中です！！！もう来月6月12日〜池袋芸術劇場シアターウエストです」と告知。「是非、劇場へお越しください。前川はアフタートークもあるので会いに来てくださいね 演出家には、、、会えないかなぁ」と記した。

この投稿に、ファンからは「これは熱い」「すごい！こういう形で再会なんて！ビルドファンは歓喜ですね」「すてきな出会いですね」「良いご縁ですねー！」「わー！ビルド繋がり最高！」「こういう再会は熱いですね」などのコメントが寄せられている。