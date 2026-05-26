シンガーソングライターのキタニタツヤ（30）が、鼻の手術を行うと発表した。手術時期には音楽活動も一時休止するという。パーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0」（月曜深3・00）内で報告し、同番組についても6月末をもって終了すると電撃発表した。

同番組は今年3月31日、月曜深夜の「キタニタツヤのオールナイトニッポンX」から移行したばかり。異例の終了について「相当悩んだんですけども…創作活動やライブ活動と並行しまして毎週オールナイトニッポンに全力投球することが、精神や体力面でもなかなかの負荷となっており、私の方から“一区切りつけさせてくれ”と申し出ました」と理由を説明した。

また、「でっかい理由」として「鼻の手術をする」と発表。「もともと僕、鼻がおかしくて…喉と鼻をぶっこわして。一切声が出なくて、中島健人を呼んだ日とかもありましたけど」と、アニメ「推しの子」OP曲「ファタール」でコラボした歌手で俳優の中島健人がゲスト出演した際の思い出を振り返り「そういうのもあって、音楽も1〜2カ月休ませてもらう」とした。

一方で「別に“活動休止”という休み方ではなくて…“その時期、仕事しません”というのを調整している」と説明。「それにしても（番組終了が）意味わからないタイミングすぎてごめん！」とリスナーに謝罪した。