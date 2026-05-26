今度のジェイソン・ステイサムが演じるのは……、元特殊部隊の男！ステイサム主演最新作『シェルター』の日本公開日が、2026年8月28日に決定した。あわせて、日本版予告とポスタービジュアルも届いている。

本作でステイサムが演じるのは、イギリス政府の“抹殺リスト”に登録された元特殊部隊員マイケル・メイソン。舞台はスコットランド沖の孤島に立つ灯台だ。愛犬とともに外界を離れて暮らしていたメイソンは、週に一度ボートで生活物資を届けに来る少女ジェシーとその叔父が嵐で海に投げ出されたことで、再び大きな争いへ巻き込まれていく。

メイソンが救い出したジェシーは、唯一の近親者だった叔父を失い、彼と同じく孤独を抱えた存在となる。やがてふたりは父娘のような絆で結ばれていくが、突如として情報機関MI6の襲撃を受ける。メイソンは元MI6長官マナフォートの恨みを買い、国家に追われる身となっていた。すべての決着をつけるため、彼はジェシーを守りながら英国本土へ戻ることになる。

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予告映像では、メイソンとジェシーの束の間の平穏が破られ、逃亡劇が一気に加速していく。MI6と刺客たちを相手に、ブービートラップ、銃撃、カーチェイス、近接格闘といったリアル志向のアクションが次々と展開。メイソンの「もう逃げない 叩き潰す」という言葉どおり、守るために戦うステイサムの姿が前面に出た映像になっている。

ポスタービジュアルには、「俺が守る」のコピーとともに、鋭い眼差しを向けるメイソンの姿が収められた。少女ジェシーを守ろうとする構図になっており、逃亡劇と同時に、ふたりの関係性を軸にしたヒューマンドラマも印象づける仕上がりだ。

ジェシー役には、『ハムネット』で鮮烈なデビューを飾った新星ボディ・レイ・ブレスナックを起用。メイソンを執拗に追う元MI6長官マナフォート役をビル・ナイ、長官代行ロベルタ役をナオミ・アッキーが演じる。監督は『エンド・オブ・ステイツ』『グリーンランド －地球最後の2日間－』のリック・ローマン・ウォー。脚本を気に入ったステイサムが自らオファーしたという。

近年のステイサム作品では、豪快さやユーモアが押し出されたアクションも多かったが、本作はよりストイックなトーンのリベンジ・スパイ・アクションとして打ち出されている。孤高のアウトロー性と、守る者としての顔がどう重なるのかも見どころになりそうだ。

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ジェイソン・ステイサム『シェルター』は2026年8月28日（金）公開。