2½µ´Ö¤Ç13ÔÁý¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Ìòºî¤ê¤È¤Ï¡Ö4¥«·î¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¡Ä¡×
°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤éºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤ËÆÍÁ³¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÂÀ¤ì¤ë?¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¡£Â³¤±¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖË·¼ç¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡£25ÆüÊüÁ÷¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØÂìÂô¥«¥ì¥ó¡õÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¤¤Ã¤Á¤ó¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶â9:55¡Á)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÙÅÄ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç13kgÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ìòºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ
¡û¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¡¡ÆÍÁ³¤Î¡ÖÂÀ¤ì¤ë?¡×¤ËÂ¨Åú
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¤¬¡¢º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¿¥³¤È¡¢ºÙÅÄ¤Î¹¥¤¤Ê¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥¿¥³¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¥Æ¡¼¡×¤òÄ´Íý¡£ÉáÃÊ¤«¤éÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÙÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÉºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ºÙÅÄ¤Ï¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂÀ¤ì¤ë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖË·¼ç¤Ç¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È²óÁÛ¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤¤!¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡ØÂÀ¤ì¤ë?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¤Ï¡¢¡Ö13kg¤°¤é¤¤Áý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü1kg¤°¤é¤¤Áý¤ä¤¹´¶¤¸¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¡¢Ìò¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡û±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤ËÄ©Àï
¤Þ¤¿¡¢ºÙÅÄ¤Ï°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Ìòºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÊÌºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ë½µ4¡Á5²ó¤Û¤É¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢4¥«·î´Ö¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¡£¤â¤È¤â¤È³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Ï8¥«·î¤«¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÙÅÄ¤ËÏÃ¤¬Íè¤¿»þÅÀ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿½àÈ÷´ü´Ö¤Ï4¥«·î¡£¡Ö4¥«·î¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î13kgÁýÎÌ¤«¤é¡¢º£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤Þ¤Ç¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÅÄ¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÂìÂô¥«¥ì¥ó¡õÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¤¤Ã¤Á¤ó¡Ù¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë·è¤Þ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¿©ºà¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¹¥¤¤Ê¿©ºà¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢MC¤¬¼«Í³¤Ê´¶À¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÎÁÍýÈÖÁÈ¡£¡ÖÎÁÍý¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡¢ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤!¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥ë¡¼¥ë¤äºÙ¤«¤¤¹©Äø¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢ÎÁÍýÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¿¾¯¤Î¥ß¥¹¤â¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é»Â¿·¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡£25ÆüÊüÁ÷¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØÂìÂô¥«¥ì¥ó¡õÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¤¤Ã¤Á¤ó¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶â9:55¡Á)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÙÅÄ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç13kgÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ìòºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¡¡ÆÍÁ³¤Î¡ÖÂÀ¤ì¤ë?¡×¤ËÂ¨Åú
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¤¬¡¢º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¿¥³¤È¡¢ºÙÅÄ¤Î¹¥¤¤Ê¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥¿¥³¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¥Æ¡¼¡×¤òÄ´Íý¡£ÉáÃÊ¤«¤éÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÙÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÉºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ºÙÅÄ¤Ï¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂÀ¤ì¤ë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖË·¼ç¤Ç¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È²óÁÛ¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤¤!¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡ØÂÀ¤ì¤ë?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¤Ï¡¢¡Ö13kg¤°¤é¤¤Áý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü1kg¤°¤é¤¤Áý¤ä¤¹´¶¤¸¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¡¢Ìò¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡û±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤ËÄ©Àï
¤Þ¤¿¡¢ºÙÅÄ¤Ï°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Ìòºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÊÌºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ë½µ4¡Á5²ó¤Û¤É¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢4¥«·î´Ö¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¡£¤â¤È¤â¤È³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Ï8¥«·î¤«¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÙÅÄ¤ËÏÃ¤¬Íè¤¿»þÅÀ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿½àÈ÷´ü´Ö¤Ï4¥«·î¡£¡Ö4¥«·î¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î13kgÁýÎÌ¤«¤é¡¢º£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤Þ¤Ç¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÅÄ¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÂìÂô¥«¥ì¥ó¡õÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¤¤Ã¤Á¤ó¡Ù¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë·è¤Þ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¿©ºà¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¹¥¤¤Ê¿©ºà¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢MC¤¬¼«Í³¤Ê´¶À¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÎÁÍýÈÖÁÈ¡£¡ÖÎÁÍý¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡¢ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤!¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥ë¡¼¥ë¤äºÙ¤«¤¤¹©Äø¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢ÎÁÍýÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¿¾¯¤Î¥ß¥¹¤â¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é»Â¿·¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£