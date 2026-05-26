BTSファンにとって夢のような募集だ。Jung Kook（ジョングク＝28）が24日、自身のインスタグラムに「撮影してくれる人を求む 本当に編集までうまい？ ツアーを一緒に回ろう」という文とともに短い動画を投稿した。この投稿に、V（ヴィ＝30）が「それならオレはフォトグラファーを求む」とコメント欄に書き込んだ。

投稿動画には、ジョングクが乗ったバイクが砂漠の広大な道路を爽快に横切る様子がドローンで撮影された。最後のシーンでは、白黒からカラーに変わった画面で、ジョングクが赤いヘルメットをかぶり、ライダージャケットを着てカメラを見つめる姿が映し出された。

背景音楽はドレイクの「Make Me Cry」が使用された。最近リリースされたこの曲は、歌詞にBTSが言及されており、j−hope（32）とVがこの曲に言及した動画を投稿し、ドレイクに感謝の意を示したことがある。

韓国メディアのイルガンスポーツは26日「ジョングクが乗ったバイクは、イタリアのプレミアムモーターサイクルブランドの製品であることが判明した。価格は約6000万ウォン（約600万円）と話題になっている」と報じた。

現在、米ラスベガスでワールドツアー中のジョングクは「映像や写真を素晴らしく撮ってくれる人を探している 機材はオレがなんとか手に入れるから！ どうにかして、私につながってほしい」と再度、映像スタッフを募集すると強調した。