ケプカが今週の米ツアーを欠場、出場人数が135名→132名へ 松山英樹ら日本勢は5人が出場へ
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 事前情報◇25日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞ LIVゴルフを去り、今季から米男子ツアー（PGAツアー）に復帰しているブルックス・ケプカ（米国）が今週28日に開幕する大会の出場を取り止めた。前週の「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を14位で終えたケプカの次戦は「RBCカナダオープン」（6月11日開幕）となり、今季メジャー第3戦の「全米オープン」（6月18日開幕）に臨む。
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「出場できる試合は全部出たい」と臨んだ復帰1年目は、ここまで11大会に出場し3月の「コグニザントクラシック」の9位が最高位。予選落ちは3度で現在フェデックスカップランキングは63位につけている。次戦のシグネチャーイベント「メモリアル・トーナメント」（6月4日開幕）の出場権を得られる「AONスイング5」は現在10位で、5位までに与えられる出場権は得られなかった。チャールズ・シュワブチャレンジは、今季LIVから復帰したケプカが出場することにより、予選ラウンドを3サムで組むための特別措置として出場選手が132名から135名に増やされていたが、この欠場により132名に戻る。今年の全米オープンはニューヨーク州ロングアイランドのシネコックヒルズで開催。前回ここで開かれたのは2018年で、その時はケプカが制して大会連覇を達成している。また、前週のCJカップで勝利したウィンダム・クラーク（米国）も、チャールズ・シュワブチャレンジ出場を取り止めた。なお日本勢は松山英樹、久常涼、平田憲聖、金谷拓実、中島啓太の5人が出場する。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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「出場できる試合は全部出たい」と臨んだ復帰1年目は、ここまで11大会に出場し3月の「コグニザントクラシック」の9位が最高位。予選落ちは3度で現在フェデックスカップランキングは63位につけている。次戦のシグネチャーイベント「メモリアル・トーナメント」（6月4日開幕）の出場権を得られる「AONスイング5」は現在10位で、5位までに与えられる出場権は得られなかった。チャールズ・シュワブチャレンジは、今季LIVから復帰したケプカが出場することにより、予選ラウンドを3サムで組むための特別措置として出場選手が132名から135名に増やされていたが、この欠場により132名に戻る。今年の全米オープンはニューヨーク州ロングアイランドのシネコックヒルズで開催。前回ここで開かれたのは2018年で、その時はケプカが制して大会連覇を達成している。また、前週のCJカップで勝利したウィンダム・クラーク（米国）も、チャールズ・シュワブチャレンジ出場を取り止めた。なお日本勢は松山英樹、久常涼、平田憲聖、金谷拓実、中島啓太の5人が出場する。（文・武川玲子＝米国在住）
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