¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡¡ÃíÌÜ¤Ï£Ó£Ç½é½Ð¾ì¡¦ÀÐËÜÍµÉð¡Ö¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£³²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤¬£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÎÏ¡¢¿Íµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬·ãÆÍ¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î½÷¿À¡¦Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£²¡Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÀï¤¦¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®»ëÀþ¤òÃí¤°¿·±Ô¡¦ÀÐËÜÍµÉð¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È°ì·â»ÅÍÍ¤ÇÎ×¤à¿û¾ÏºÈ¡Ê£³£·¡áÆÁÅç¡Ë¤À¡£
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡£º£·î½é¤á¤«¤é¥Î¥É¤ÎÄ´»Ò¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¡Á¤ó¡Ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áá¤¯´°Ä´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤¢¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤«·è¤Þ¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤â¤Ê¤¤¤È½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¡£ÆÃÄ§¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿åÌÌ¤¬¥Ç¥«¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥È¤Þ¤Ç±ó¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÁª¼ê¤¬¡ÖÉ÷¸þ¤¤¬Á¡ºÙ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¤Ï£´·î¤«¤é¿·Ç³ÎÁ¡¦£Å£³£°¥¬¥½¥ê¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬£³£°¡óÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó£±£²¡Á£±£µ¡ó¤Î£Ã£Ï£²ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡Ä¡£¤º¤Ã¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»Üºö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡¡¤¿¤À¡¢¿·¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥¹´¶³Ð¤äÄ´À°¤Ë±Æ¶Á¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¿·¥¬¥½¥ê¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£µÆÃÏ¹§Ê¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÅ²¬»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï£Ç£×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿·¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¤Ç¤â¡Ä¡¢»ä¤Îº£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¤ÏÀÐËÜÍµÉðÁª¼ê¤Ç¤¹¡£º£¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³´üÌÜ¤Î£²£°£²£´Ç¯Á°´ü¤Ë£Á£²µé¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤«¤é¤Ï£Á£±µé¡££Çµ¤Ç¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â½¿§¤Ê¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï£Ó£Ç½é½Ð¾ì¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï£Ó£Ç½é¾¡Íø¤Î¿å¿Àº×¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È£Ó£Ç¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Çº£¸å¤â´Þ¤á¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¿û¾ÏºÈÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥ì¡¼¥¹¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ûÁª¼ê¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Á¥ë¥È£³ÅÙ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥ë¥È£³ÅÙ¡¢Âç³°¤«¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¿ûÁª¼ê¡£¤½¤Î¿ûÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£µ°Ì¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥ê¡¼¥àÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¿ûÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÍ½ÁÛ¤¬²¿ÇÜ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¡£µ·î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢£¶·î¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡¢£··î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡¢£¸·î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È£´¤«·îÏ¢Â³£Ó£Ç³«ºÅ¤È£±Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¹¡£¿´¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª