◆米大リーグ レンジャーズ―アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦で先発した。

１点の援護をもらって初回のマウンドに上がった今井は、１番ピダーソンと２番オスナに対し、はっきりとしたボールが続き、ともにカウント３−１から連続四球。３番ニモを二ゴロ併殺にしとめ２アウトとしたが、２死三塁で４番デュランにも再び四球。５番カーターを中飛にしとめ、なんとか無失点で立ち上がった。２４球を投げてストライクは９球だった。

制球が定まってきた２回は１４球で、３回は１１球で連続３者凡退とした。

４回表にはＪ・アルバレスが、リーグ首位・村上宗隆（ホワイトソックス）に２本差に迫る１６号ソロを放ち、ノーヒットで耐える今井を援護した。

同じテキサス州を本拠にする両球団の対決は、大きな星が１つデザインされた州旗にちなんで「ローンスターシリーズ」と呼ばれている。

西武から今季アストロズに加わった今井は、２試合目の登板だった４月４日（同５日）の敵地・アスレチックス戦で６回途中３安打無失点で初勝利。だが、同１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦では１死しか奪えずに１安打、４四球、３失点でＫＯとなり、右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）に入った。

５月１２日（同１３日）の本拠地・マリナーズ戦で復帰も２登板で０勝２敗。前回登板の１８日（同１９日）の敵地・ツインズ戦は５回途中５安打３失点だった。この試合が６試合目の登板で、試合前の時点で１勝２敗、防御率８・３１。２勝目を狙うマウンドとなっている。