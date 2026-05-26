6月26日に公開される映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のゲスト声優として、佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、スザンヌ、渡辺莉奈（日向坂46）の出演が決定。また、関智一、花江夏樹、山寺宏一の出演も発表された。

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1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日より、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動が発表されていた。

劇場版新作の脚本・総監督を務めるのは、『銀魂』シリーズ、『アンダーニンジャ』などの福田雄一。監督を『超劇場版ケロロ軍曹』などでキャラクターデザイン・総作画監督を務めた追崎史敏、キャラクターデザインを『アポカリプスホテル』などの小池智史、アニメーション制作をBN Picturesがそれぞれ担当する。

すでに発表されているキャストは、オリジナルキャラクターの謎のケロン人の兄弟・アルルとデルル役のジェシー（SixTONES）、アルルとデルルに協力する研究員ロボ役のあの、妖怪に憑りつかれて熱血になる渋谷の男性役の粗品、そしてシソンヌの長谷川忍がナレーションを担当する。

今回新たに発表されたゲスト声優では、妖怪に憑りつかれて不良になってしまう渋谷の男性役を佐藤景、妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう渋谷の男性役を八木、熊本のアナウンサー役をスザンヌ、渋谷の女性役を渡辺がそれぞれ演じる。さらに、7番目の戦士役で関、宇宙人役で」花江、宇宙警察署長役で山寺も参加する。

佐藤、八木、スザンヌ、渡辺からはコメントも到着している。

■コメント・佐藤景瑚（渋谷の男性役）今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』！ の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごく嬉しいです！今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ぜひ探してみてください！ そして、他にも錚々たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ぜひ、映画館に足を運んでみてください！

・八木勇征（渋谷の男性役）この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとても嬉しく、すぐにお返事させていただきました。劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧ください であります！

・スザンヌ（熊本のアナウンサー役）収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！でもどこに出ているか、よ～く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。

・渡辺莉奈（渋谷の女性役）｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！（文＝リアルサウンド編集部）