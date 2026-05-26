開催：2026.5.26

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 2 - 6 [Dバックス]

MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとDバックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

3回表、7番 ガブリエル・モレノ 2球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 SF 0-1 ARI

4回裏、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 2-1 ARI

5回表、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 SF 2-2 ARI、3番 ヘラルド・ペルドモ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 SF 2-3 ARI、5番 エイドリアン・デルカスティーヨ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 SF 2-4 ARI

6回表、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 SF 2-6 ARI

試合は2対6でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 08:46:13 更新