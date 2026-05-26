JO1佐藤景瑚、FANTASTICS八木勇征、日向坂46渡辺莉奈ら劇場版『ケロロ軍曹』ゲスト声優に決定

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佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、渡辺莉奈（日向坂46）らが、6月26日に全国公開となるアニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に、ゲスト声優として出演することが決定した。

■スザンヌ、関智一、花江夏樹、山寺宏一も出演

1999年より『月刊少年エース』にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日に全国公開となる。

脚本・総監督には、コメディ界屈指のヒットメーカーであり、映画『銀魂』シリーズや『勇者ヨシヒコ』シリーズなどで知られる福田雄一。福田は今作がアニメーション初挑戦となる。

アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長には、大の『ケロロ軍曹』ファンとしても知られる、あのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当する他、20周年記念ver.としてあらたに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、ano＆粗品が歌唱する。

本作のオリジナルキャラクターである、謎のケロン人の兄弟“アルルとデルル役”にジェシー（SixTONES）、 アルルとデルルに協力する“研究員ロボ役”にあの、妖怪に憑りつかれて熱血になる“渋谷の男性役”に粗品、『ケロロ軍曹』に欠かせないナレーションをシソンヌ・長谷川忍が担当することが決定し、大きな話題を呼んでいる。

そして今回あらたにゲスト声優として、豪華キャスト＆超実力派声優の出演が決定。

妖怪に憑りつかれて不良になってしまう“渋谷の男性役”に佐藤景瑚（JO1）、妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう“渋谷の男性役”に八木勇征（FANTASTICS）、“熊本のアナウンサー役”にスザンヌ、“渋谷の女性役”に渡辺莉奈（日向坂46）、と豪華面々が本作のゲスト声優を担当することが決定。

さらに“7番目の戦士役”に関智一、“宇宙人役”に花江夏樹、“宇宙警察署長役”に山寺宏一ら超実力派声優陣も迎え、『新劇場版☆ケロロ軍曹』をよりいっそう盛り上げる。

■八木勇征、オファーの裏側を明かす

今回のオファーを受け、八木は「もともと『ケロロ軍曹』が大好きで、小学校の時に擦り切れるくらい漫画を読んでいました。まさか自分が携われるとは思っていなかったので、本当に幸せです」と喜びを語りつつ、「監督を福田さんが担当すると知って、速攻福田さんに「『ケロロ軍曹』観ていたので、めちゃめちゃ楽しみです！」と連絡したら数日後にオファーをいただきました！」と裏話を明かした。

さらに、『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、「絶対面白いじゃん！」って話をしていたら「いや、出てよ」って言われて（笑）。めちゃくちゃ嬉しいことなので「ぜひ！」とお応えしました」と本作へ参加できる喜びを語った。

一方、本作が声優初挑戦となった渡辺は、本作への出演について「オファーをいただき本当にびっくりしました。ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけて嬉しかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのが嬉しくて、とても楽しくやらせていただきました」とアフレコ当時の心境を明かした。

■佐藤景瑚（JO1） コメント

■八木勇征（FANTASTICS） コメント

■渡辺莉奈（日向坂46） コメント