TBS系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）は26日の放送で、巨人の阿部慎之助監督（47）が前日25日に18歳の長女に暴行した疑いで現行犯逮捕（その後に釈放）されたニュースを複数回にわたって伝えた。

番組冒頭で、杉山真也アナが「夜に入ってきたニュースからです」と、トップニュースとして紹介。5時43分のニュースコーナーでも最初に伝え、26日0時過ぎに釈放されたとされる際の映像も報じた。

午前6時のタイミングでは、安住紳一郎アナが「読売ジャイアンツの阿部監督が、18歳の長女に暴行したとして逮捕され、今日0時過ぎに釈放されました」と読み上げた。児童相談所から「父親から暴力を受けた。殴られた」と警察に110番が入ったことや、阿部監督の呼気からアルコールが検出されたこと、現場に阿部監督の妻と15歳の次女もいて、目撃していることも伝えた。巨人の国松徹球団社長が「阿部監督については進退を含め処分を検討します」とコメントしたことも説明。日刊スポーツを含む複数スポーツ紙が1面で報じた紙面も紹介した。

6時半過ぎには、前夜の街頭インタビューで、ファンらが驚きを語った様子も映した。

7時のメーンのニュースの時間帯でもトップで報道。安住アナが神妙な表情で「昨日の夜10時過ぎ、ネットニュースで第一報が出ましたけど」と前置きし、日刊スポーツの1面を大写しにしながら阿部監督の逮捕を伝えた。2001年に新人で開幕スタメンとなると、ベストナイン9回、ゴールデングラブ賞4回、通算406本塁打、2000本安打などの実績も列記。登場曲のアース・ウィンド・アンド・ファイアーの「セプテンバー」もバックに流した。