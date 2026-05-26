6月15日、参加無料で開催！ オータパブリケイションズ「HOTERES EXPO東京 2026」

記事ポイント ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催されます。総支配人、外販・EC事業、F&B、外資オペレーター、宿泊主体型ホテル、HOTERESトレンドの6セッションが予定されています。参加費は無料で、ホテル事業者や運営会社、投資会社、地方自治体、金融関連会社などが対象です。 ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催されます。総支配人、外販・EC事業、F&B、外資オペレーター、宿泊主体型ホテル、HOTERESトレンドの6セッションが予定されています。参加費は無料で、ホテル事業者や運営会社、投資会社、地方自治体、金融関連会社などが対象です。

オータパブリケイションズが、ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」を開催します。

会場は品川プリンスホテル プリンスホールで、展示会とセミナーを通じてホテル経営・運営・現場課題に関わる情報が集まります。

テーマは「「選ばれる理由」を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」です。

オータパブリケイションズ「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日(月) 10:00〜18:00入場開始：9:45開催場所：品川プリンスホテル プリンスホール所在地：東京都港区高輪4丁目10-30主催：HOTERES(株式会社オータパブリケイションズ)参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会形式対象：ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM、AM、デザイン設計施工会社、地方自治体、金融関連会社、シンクタンク、コンサルティング、教育関連、ほか各セッションは個別登録制です

「HOTERES EXPO東京 2026」は、インバウンド需要の量的回復を背景に、ホテルが選ばれる理由を経営・運営の両面から考える専門イベントです。

会場には、ホテル事業者の経営、運営、現場課題に直結する商材、サービス、ソリューションが集まります。

展示とセミナーが同じ会場で展開されるため、来場者は最新動向の把握と出展企業との商談を一度に進められます。

開催テーマ





前回開催風景では、会場内にブースと来場者が並び、ホテル関連企業と業界関係者が対面で情報交換する様子が写っています。

今回のテーマは、高付加価値経営と自律型オペレーションの融合です。

ホテル経営では、ブランド、人材、収益、テクノロジー、料飲、外販・ECなど、複数の課題を組み合わせた判断が重視されています。

午前のセッション

午前は、東京ホテル市場の運営判断とホテル外販・EC事業のブランディングを扱う2つのセッションが予定されています。

現場の総支配人層と収益源の拡張を担う領域が並び、宿泊需要の変化に対応するための実務視点が整理されます。

10:00〜11:00：セッション1【総支配人セッション】「TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力」11:20〜12:20：セッション2【外販・EC事業セッション】「ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026」

セッション1には、西武・プリンスホテルズワールドワイド 品川プリンスホテル 総支配人の春山 新悟氏、パレスホテル 専務取締役 パレスホテル東京 総支配人の渡部 勝氏、日本ホテル 東京ステーションホテル 常務取締役 総支配人の藤崎 斉氏が登壇予定です。

セッション2は、ホテル外販・EC事業の現状、ブランド価値を高めながら収益化する取り組み、ファンを生み出す商品設計と販売戦略を扱います。

午後の経営テーマ

午後前半は、F&Bと外資オペレーターのブランド戦略を扱うセッションが続きます。

宿泊だけでなく、料飲、宴会、婚礼、地域食材、ブランド配置まで視野に入るため、ホテルの個性づくりを多角的に確認できます。

12:40〜13:40：セッション3【F&Bセッション】「F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026」14:00〜15:00：セッション4【ホテル運営会社トップセッション】「ブランドは“増やす”のか、“再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―」

セッション4には、IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 開発ディレクター、日本＆マイクロネシアの辻本 祐里氏と、アコージャパン 開発部長の永澤 伸介氏が登壇予定です。

夕方の市場展望

夕方は、宿泊主体型ホテルの効率化とHOTERES編集部による業界トレンドを扱う2つのセッションが予定されています。

人手不足、コスト増、競争激化、2030年に向けたインバウンド市場など、ホテル運営の将来像につながる論点が並びます。

15:20〜16:20：セッション5【宿泊主体型ホテルトップセッション】「キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る」16:40〜17:40：セッション6【HOTERESトレンドセッション】「ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026」

セッション5には、ポラリス・ホールディングス 取締役COOの下嶋 一義氏、Koko Global Hospitality (Thailand)Founder and CEOの松田 励氏が登壇予定です。

セッション6では、HOTERES編集部が収集・分析した情報をもとに、2026年のホテルトレンドに関する注目キーワードが公開されます。

参加対象

参加対象には、ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM、AM、デザイン設計施工会社、地方自治体、金融関連会社、シンクタンク、コンサルティング、教育関連などが含まれます。

セミナーシンポジウムと展示会が組み合わされているため、経営層、運営担当者、企画担当者が同じ日に複数テーマを比較できます。

各セッションは個別登録制で、参加申込みは主催者の申込みフォームで受け付けられます。

営業目的での参加は対象外で、イベントのタイトル、内容、登壇者には変更が生じる可能性があります。

6月15日の1日で、東京ホテル市場、外販・EC、F&B、ブランド戦略、宿泊主体型ホテル、業界トレンドを横断できる構成です。

無料参加の専門イベントとして、ホテル業界の課題整理と商材・サービスの比較を同じ会場で進められます。

オータパブリケイションズ「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「HOTERES EXPO東京 2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年6月15日(月)の10:00から18:00まで、品川プリンスホテル プリンスホールで開催されます。

Q. 参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

Q. セッションは自由に参加できますか？

A. 各セッションは個別登録制です。

Q. 最新情報はどこに掲載されますか？

A. 基調講演やパネルディスカッションの詳細および登壇者は、後日ホテレスオンラインで随時更新されます。

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