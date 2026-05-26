普段はとても可愛らしい顔立ちの猫。この日は気が緩んでいたようで…？あまりにも違いすぎる表情の変化が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で2.2万回も表示され、2千いいねを記録。「きっとあれよ！TikTokerの投稿の顔とリアルの顔」「かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：まん丸おめめの『可愛らしい顔をした猫』→リラックス中に撮影したら…驚きの『変貌ぶり』】

同じ猫？！

Xアカウント「ふみ」に投稿されたのは、茶白猫の『みやび』ちゃん。お顔も目もまん丸で、鼻はピンク色で愛らしい容姿のみやびちゃん。

キリっとした表情も素敵で、お口をきゅっと結んでいるととても利発そうな雰囲気があります。そんなみやびちゃんもリラックスしすぎると、意外な表情を見せてくれるのだとか。

半目で舌をちょろっと出し、ぼーっとした表情を浮かべていたそう。あまりにも間が抜けた表情に、思わず笑ってしまいました。きっと穏やかな気持ちで気が緩んでいるのでしょう。同じ猫とは思えないような変貌ぶりですが、どちらも愛嬌があり可愛らしいですね。

オンオフはっきりと！

みやびちゃんの表情の変化には驚かされました。さらに驚いたのは、みやびちゃんは朝になると飼い主さんの布団を引っ張って起こしてくれるということです。

もしかすると、ぼーっとした顔をしている時は、飼い主さんをちゃんと起こせてほっとして気が抜けてしまっていたのかもしれませんね。オンとオフの切り替えが上手で賢いみやびちゃんなのでした。

表情豊かなみやびちゃんを見た方たちから「オンオフ激しい」「どっちのみやびくんも好き」などの声が寄せられていました。

キリっとした表情も気の抜けた表情もどちらも可愛いとXユーザーの間で注目を集めました。

Xアカウント「ふみ」では、みやびちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も飼い主さんを起こしてから、ゆったりとした時間を過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ふみ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。