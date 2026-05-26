T.T彩たまが直接レクチャー、無料参加！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント プロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が参加する体験型スポーツイベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・挑戦コーナー・サイン会・記念撮影など、子どもから大人まで参加できるプログラムが用意されています参加費は無料で、ラケット貸出もあるため初心者でも参加できます プロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が参加する体験型スポーツイベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・挑戦コーナー・サイン会・記念撮影など、子どもから大人まで参加できるプログラムが用意されています参加費は無料で、ラケット貸出もあるため初心者でも参加できます

埼玉県和光市で毎年好評を博している体験型スポーツイベントが、今年も開催されます。

乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を手がける光英科学研究所が主催する「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、2026年6月13日（土）に和光市総合体育館で行われます。

ノジマ Tリーグで活躍する埼玉県のプロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が来場し、参加者と直接卓球を楽しめる機会です。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





イベント名：第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026開催日時：2026年6月13日（土）14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料主催：光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会申込期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）（抽選制）抽選結果発表：2026年6月2日（火）予定問い合わせ：T.T彩たま株式会社 TEL 048-814-1226 / info@ttsaitama.jp

本イベントは今回で第4回を迎え、プロスポーツ選手と触れ合いながら体を動かす喜びと健康づくりの大切さを体感できる場として継続開催されています。

参加費は無料で、ラケットの貸出も用意されているため、卓球未経験者や初心者でも気軽に参加できます。

和光市教育委員会が後援に名を連ねており、地域全体で支えるスポーツイベントとして定着しています。

イベントプログラムの内容





当日は14:00のイベント開始から16:00まで、プロ選手による卓球レクチャー・参加型の挑戦コーナー・腸活体操・サイン会・記念撮影と多彩なプログラムが展開されます。

腸活体操は和光市商工会との連携で実施される点が特徴です。

プロ選手2名によるエキシビションマッチも予定されており、間近で一流の技を観戦できます。

来場するT.T彩たまは、ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たし、2025-2026シーズンもプレーオフ進出を達成した強豪チームです。

埼玉県を本拠地とし、地域密着の活動を続けるチームの選手から直接レクチャーを受けられる機会は、初心者にとっても卓球経験者にとっても貴重な体験となります。

申し込み方法と注意事項

参加申し込みは抽選制で、2026年5月31日（日）までGoogleフォームまたはFAX（048-825-1030）で受け付けています。

申し込み時には氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無を記載する必要があります。

抽選結果は2026年6月2日（火）に発表される予定です。

イベントの内容は変更になる場合があります。

光英科学研究所は1969年に乳酸菌生産物質の研究専門機関として設立され、1994年に埼玉県和光市へ本社・工場を移転して法人化した企業です。

2026年には和光市での法人化32周年を迎えます。

同社は2021年にT.T彩たまと企業パートナー契約を締結しており、スポーツを通じた地域健康づくりの活動を継続しています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントの参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

ラケットの貸出も用意されているため、卓球未経験者でも道具なしで参加できます。

Q. 当日はどのようなプログラムが用意されていますか？

A. プロ選手による卓球レクチャー、参加型の挑戦コーナー、和光市商工会と連携した腸活体操、サイン会・記念撮影のほか、T.T彩たまの選手2名によるエキシビションマッチが予定されています。

Q. 申し込みはどこからできますか？

A. 申し込みはGoogleフォームまたはFAX（048-825-1030）で受け付けています。

申込期間は2026年5月31日（日）までで、抽選結果は6月2日（火）に発表される予定です。

詳細はT.T彩たま（TEL 048-814-1226）に案内されています。

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