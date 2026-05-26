1回777円くじ、総額255万円超の豪華賞品！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日にベルサール秋葉原で3日間開催浴衣・アロハ・スケートボードなど11種のオリジナルグッズが販売、最高額は初登場の脳汁浴衣\39,800巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社などのフォトスポットと、商品総額255万円超の脳汁くじも登場 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日にベルサール秋葉原で3日間開催浴衣・アロハ・スケートボードなど11種のオリジナルグッズが販売、最高額は初登場の脳汁浴衣\39,800巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社などのフォトスポットと、商品総額255万円超の脳汁くじも登場

マルハンが展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日（金）から5月31日（日）まで、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」で開催されます。

入場無料のこのイベントに向けて、オリジナルグッズ11種と会場内の追加コンテンツ詳細が公開されます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）開催時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）アクセス：秋葉原駅電気街北口徒歩3分（JR線）/ A3出口徒歩5分（つくばエクスプレス）/ 末広町駅1番または3番出口徒歩4分（銀座線）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは別途購入）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.公式サイト：noujiruyokocho.com

マルハン東日本が2024年4月より展開する「ヲトナ基地プロジェクト」は、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに次世代ファンの獲得・育成を目指すプロジェクトです。

その第6弾として開催される「脳汁横丁2026」は、本能や熱狂を解放し「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭（ほうのうさい）」をコンセプトに掲げています。

光と音に包まれた祝祭空間では、クリエイターとコラボした体験型フード・ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」、ガソリンスタンド風の「脳汁スタンド」、アーティスト・DJによるライブと参加型企画が展開される「提灯マッピングステージ」が揃います。

フード・ドリンク・オリジナルグッズは別途購入の形式で、入場自体は3日間を通じて無料です。

ウェアリング・ファッション系グッズ

ウェアリング系5アイテムはいずれもクリエイター「最後の手段」が手がける「脳汁宇宙ワールド」グラフィックを採用しており、価格帯は\3,333から\39,800まで展開されます。

初登場の浴衣から定番サンダルまで、フェスや夏祭りに対応した幅広い構成です。

脳汁浴衣





価格：\39,800（税込）仕様：数量限定

脳汁公式グッズ初の浴衣として登場する数量限定アイテムです。

「最後の手段」描き下ろしの「脳汁宇宙ワールド」を全面に詰め込んだ超ド派手仕様で、背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴ、帯には脳汁ロゴパターンがあしらわれています。

脳汁アロハ





価格：\7,777（税込）サイズ：M / L / XL / 2XL

「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを全面に配したアロハシャツで、背中にはインパクト大の「NOUJIRU」ロゴが入ります。

M〜2XLの4サイズ展開で、フェス・BBQ・旅行など夏のあらゆるシーンに対応しています。

脳汁Tシャツ2026





価格：\6,000（税込）

フロントに「最後の手段」のグラフィックを大胆に配置し、両袖に「脳」「汁」の刺繍が入った2026年版Tシャツです。

一枚でも、インナーとしても使える仕様で仕上げられています。

脳汁スケートボード





価格：\29,800（税込）仕様：数量限定、実用・ディスプレイ両対応

片面に「最後の手段」による全面グラフィック、もう片面にピンク一色の大胆な「脳汁」ロゴが施されたアートピース級のスケートボードです。

トラックとタイヤを装着して実際に乗ることも、壁に飾ってインテリアとして使うことも可能な数量限定アイテムです。

脳汁サンダル2026





価格：\3,333（税込）カラー：黒ベース × 脳汁宇宙ビジュアル（前作の白ベースから刷新）

毎回完売している人気シリーズの2026年版で、今回は黒ベース × 脳汁宇宙ビジュアルに一新されています。

両足にそれぞれ「脳」「汁」の二文字が大胆に配置されており、サウナ・フェス・日常使いなど幅広いシーンに対応しています。

アクセサリー・雑貨系グッズ

アクセサリー・雑貨系6アイテムは\777から\1,111の価格帯で揃います。

「最後の手段」の世界観をコンパクトに楽しめるラインナップで、バッグへの装着からデスクのディスプレイ、部屋のデコレーションまで多彩な使い方ができます。

脳汁アクキー2026





価格：\777（税込）種類：レインボー脳くんver. / 脳汁ロゴver. の2種仕様：プリズム加工入り

プリズム加工が施されており、角度によってキラキラと輝くアクリルキーホルダーです。

レインボー脳くんver.と脳汁ロゴver.の2種展開で、バッグや鍵に装着して使えます。

脳汁アクスタ





価格：\1,111（税込）種類：レインボー脳くんver. / 宇宙に広がる脳汁ワールドver. の2種

脳汁公式グッズ初登場となるアクリルスタンドで、「最後の手段」の世界観を立体的に楽しめる2種展開です。

机や棚に置いてディスプレイとして飾れます。

脳汁御守り





価格：\999（税込）種類：「確変祈願」/ 「脳内麻薬」の2デザイン仕様：黒ベース荘厳仕様・カラフル全開仕様から選択可

今年のテーマ「奉脳祭」に合わせて誕生した御守りで、鉄板人気の「確変祈願」に加え、新たに「脳内麻薬」ver.もラインナップされています。

黒ベースの荘厳仕様とカラフル全開仕様の2パターンから選べます。

脳汁ワッペン2026





価格：\1,111（税込）デザイン：脳汁ロゴ / 脳くん / カンパインズ の3種

刺繍ならではの立体感を持つワッペンで、脳汁ロゴ・脳くん・カンパインズの3デザインをラインナップしています。

Tシャツ・バッグ・帽子・サウナハット・作業着など幅広いアイテムに貼り付けて使えます。

脳汁ステッカー2026





価格：\777（税込）内容：4枚セット（脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューなどホログラム仕様）

脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューなど人気デザインをホログラム仕様で収録した4枚セットです。

スマホ・PC・キャリーケースなど好みのアイテムに貼り付けて使えます。

脳汁ポスター2026





価格：\999（税込）サイズ：B2

「最後の手段」による脳汁横丁2026のアートワークをB2サイズで収めたポスターです。

部屋やオフィスの壁に飾ってインテリアとして活用できます。

会場コンテンツ

フード・グッズに加え、会場内外にはフォトスポット・探索型展示・デジタルくじなど体験型コンテンツが充実しています。

ピンク色の巨大バルーンや神社風インスタレーションなど、インスタジェニックなオブジェも多数設置される予定です。

巨大脳みそバルーン





ピンク色に輝く脳みそを模した巨大バルーンが会場入り口の上部に設置され、来場者を出迎えます。

バルーン下部には「脳汁横丁2026」のキービジュアル、両サイドには「第二で営業」「脳汁とび出し注意」の縦断幕が掲げられ、来場記念のフォトスポットとしても機能します。

脳汁ギャル神社





屋内空間の中央に、鮮やかなピンク色の鳥居が目を引く「脳汁ギャル神社」が鎮座します。

CGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれたモニュメントで、鳥居の先には光り輝く「脳汁噴水」、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」が設置される予定です。

ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク





「ヲトナ基地研究所」で働く研究員のデスクを再現した探索型展示です。

走り書きされたメモ・差出人不明の謎のメッセージ・膨大な研究資料が散らばるデスク空間を通じて、ヲトナ基地プロジェクトの理念と今後の計画に触れることができます。

脳汁くじ





参加料：1回 \777（税込）商品総額：2,558,910円（税込）S賞：脳汁ネオン（非売品）A賞：脳汁スケートボードB賞：脳汁浴衣C賞：脳汁アロハP賞：脳汁トレーディングカードその他：Amazonギフト券最大10万円分

Web3.0技術「アニカナ」を活用したマルハンの新サービス「スマート福袋」の仕組みを取り入れた会場限定のくじです。

1回\777で参加でき、商品総額2,558,910円分のアイテムが揃います。

S賞は非売品の超レアアイテム「脳汁ネオン」で、A賞以下にも脳汁スケートボード・脳汁浴衣・脳汁アロハなどイベント限定アイテムが用意されています。

オンラインくじの場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化が可能です（現金化時の換金額は参加料の\777より低くなります）。

会場フロアマップ・ステージタイムテーブル





脳汁横丁2026 ステージコンテンツタイムテーブル





「脳汁屋台」「脳汁スタンド」「提灯マッピングステージ」「脳汁祝祭空間」など各エリアの配置を示すフロアマップと、3日間のステージコンテンツタイムテーブルが公式サイトで公開されています。

事前参加登録は「脳汁横丁」LINE公式アカウントから受け付けており、登録は来場者数の把握を目的としたもので参加の必須条件ではありません。

「脳汁横丁2026」は入場無料で体験型フードフェス・フォトスポット・ライブステージが3日間すべて楽しめる構成で、オリジナルグッズは\777のステッカーから\39,800の浴衣まで11種が揃います。

アフロマンス / Afro&の企画監修のもと、Z世代を中心とした幅広い層を対象に「奉脳祭」として設計されたイベントです。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 脳汁横丁2026への入場に費用はかかりますか？

A. 入場は無料です。

フード・ドリンク・オリジナルグッズの購入には別途費用がかかります。

Q. 脳汁くじのS賞「脳汁ネオン」は会場でも購入できますか？

A. 脳汁ネオンは非売品のため、脳汁くじで引き当てた場合のみ入手できます。

Q. 脳汁浴衣や脳汁スケートボードは数量限定とのことですが、在庫状況はどこで確認できますか？

A. 最新の在庫情報は「脳汁横丁2026」公式サイトに掲載されます。

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