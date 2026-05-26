フロントサスペンション搭載、小型犬15kgまで対応！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で発売OGK×WHATNOTの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンドをフルセット同梱GREEN DOG & CAT の1,000円OFFクーポン3枚（計3,000円分）が付属、価格は198,000円（税込） 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で発売OGK×WHATNOTの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンドをフルセット同梱GREEN DOG & CAT の1,000円OFFクーポン3枚（計3,000円分）が付属、価格は198,000円（税込）

プレミアムe-BikeブランドのBESVが、愛犬との日常移動を想定した電動アシスト自転車の特別仕様モデルを発売します。

その名は「Votani Q3 Pet Custom Edition」。

ペットとの外出に必要な装備をひとつのパッケージにまとめた100台限定モデルです。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台カラー：スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールド（4色展開）対応ペット：小型犬（〜15kg目安）発売日：2026年5月20日購入方法：全国の正規取扱店にて注文受付

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、BESV JAPANが手がけるe-Bikeブランド「BESV」の人気モデルVotani Q3をベースに、愛犬との移動を前提とした専用パーツをセットにした数量限定モデルです。

自転車本体に標準装備されているフロントサスペンションが走行中の振動を吸収し、バスケット内の愛犬への負担を軽減する設計になっています。

車体カラーはスノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選べます。

ベージュフレームに落ち着いたサンドベージュのバスケットを組み合わせると、街なかでも馴染むトーンでまとまります。

フロントサスペンションを備えたVotani Q3の走行性能はそのままに、ペット用の専用パーツがすべて組み込まれた状態で届くため、購入後すぐに愛犬との外出に使えます。

同梱セット内容





ベージュのスチール製ワイヤーバスケットがフロントに装着され、その内側にキャメル色のキャリーバッグが収まっています。

大型バスケットの重量を受け止めるVotani純正のアップハンドル＆ステムが装備され、駐輪時には両立スタンドが車体を水平に固定します。





セットに含まれる「OGK × WHATNOT バスケット」は容量約35Lで、ペット用品を収納しながら愛犬を乗せるのに十分なサイズです。

底面にプラスチックトレイ、ワンタッチ脱着アダプターが付属し、しっかりと車体へ固定できる構造になっています。

アウトドア・DIY領域で人気のライフスタイルブランドWHATNOTとOGKが共同設計し、無骨さと洗練さを兼ね備えたデザインに仕上げています。





キャメル色のナイロン生地に天面メッシュを備えたペットスリングは、飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備しています。

スリング単体でもショルダーバッグとして使える2WAY仕様で、自転車から降りた後もそのまま持ち歩けます。

対応体重は15kg目安で、一般的な小型犬から中型の小型犬まで対応します。





Votani純正のアップハンドル＆ステムは、約35Lの大型バスケットを安定して装着するために専用設計されたパーツです。

ハンドル操作性を維持しながら重量物を支える剛性を確保しており、走行中のぐらつきを抑えます。





黒の金属製両立スタンドと左右一対のプラスチック製スプリングクリップがセットになっています。

駐輪時に車体を水平に固定するため、ペットや荷物を積んだ状態での乗せ降ろしが安定して行えます。





GREEN DOG & CATの1,000円OFFクーポン3枚（合計3,000円分）が同梱されており、有効期限は2026年12月31日です。

高品質なフードやケア用品を展開するペットライフブランド「GREEN DOG & CAT」の公式通販で利用でき、購入後の愛犬との暮らしをサポートします。

コラボレーションパートナー





日本を代表する自転車用品メーカー・OGKは、チャイルドシートやバスケットの安全設計で定評があります。

本モデルでは、ペットと荷物を同時に支える軽量かつ高剛性な大型バスケットとペットスリングをWHATNOTとの共同設計で提供しています。





WHATNOTはアウトドア・DIY領域で展開するライフスタイルブランドで、機能性とデザイン性を両立したプロダクトが特徴です。

OGKとの共同設計により、日常使いからアウトドアまで対応する、無骨さと洗練さを兼ね備えたバスケットデザインを実現しています。





GREEN DOG & CATは、愛犬・愛猫の健やかな暮らしを支えるペットライフブランドです。

高品質なフードやケア用品を展開しており、本モデルの同梱クーポン（3,000円分）を通じて購入後のペットライフもサポートします。

選べる4カラー





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選べます。

いずれもサンドベージュの大型バスケットとの配色を考慮したラインアップで、街なかのカフェへの移動や公園への外出など、様々なシーンに馴染むトーンでまとまっています。

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、BESVのフロントサスペンション技術と、OGK・WHATNOT・GREEN DOG & CATそれぞれの専門領域を組み合わせた一台です。

愛犬15kgまでに対応する安定した固定構造と3,000円分のペットケアクーポンが付いた100台限定モデルは、全国の正規取扱店で注文を受け付けています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. フロントチャイルドシートとの併用はできますか？

A. 本カスタムセットはフロントチャイルドシートの取り付けに対応していません。

ペット用バスケット・スリングとの同時使用は設計上想定されていないため、チャイルドシートが必要な場合は別のモデルが対象となります。

Q. カスタムパーツセットの内容は変更できますか？

A. カスタムパーツセットの内容変更には対応していません。

バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・GREEN DOG & CATクーポンの5点がセットとして固定されています。

Q. GREEN DOG & CATのクーポンの有効期限はいつですか？

A. 同梱クーポンの有効期限は2026年12月31日です。

1,000円OFFクーポン×3枚（計3,000円分）が付属し、GREEN DOG & CATの公式通販でフード・ケア用品の購入に利用できます。

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