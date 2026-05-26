1985年創業のラブテン！ LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入でメンフィス・ギター・ピックがもれなくもらえるキャンペーンが開催中です1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年記念日に誕生したエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに期間限定復活しています渋谷シネクイントでは2026年6月18日まで、映画「EPiC」場面写真の特大展示や歴代アルバム20選のジャケット展示など入場無料の特別展示が開催されています 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入でメンフィス・ギター・ピックがもれなくもらえるキャンペーンが開催中です1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年記念日に誕生したエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに期間限定復活しています渋谷シネクイントでは2026年6月18日まで、映画「EPiC」場面写真の特大展示や歴代アルバム20選のジャケット展示など入場無料の特別展示が開催されています

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が5月15日にIMAX先行公開、5月22日に全国ロードショーを迎え、エルヴィス・プレスリーへの注目が世界的に高まっています。

エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGは、映画公開を記念した限定ギター・ピックのプレゼントキャンペーンと東京・渋谷での特別展示を展開しています。

LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」





キャンペーン開始：2026年5月15日（金）〜 プレゼントなくなり次第終了対象：オンラインストア「PGS」でのエルヴィス・プレスリー関連商品の購入特典：限定「メンフィス・ギター・ピック」（もれなく1個、色の選択不可）

エルヴィスゆかりの地”メンフィス”をモチーフにした限定ギター・ピックが、対象商品の購入者全員にプレゼントされます。

オンラインストア「PGS」を通じて展開されており、在庫がなくなり次第キャンペーンは終了します。

2022年公開の映画『エルヴィス』をきっかけに若い世代を中心としたエルヴィス再評価が世界的に広がり、ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーへの関心が高まるなか、エルヴィス・プレスリー公式グッズにも再び注目が集まっています。

LOVE ME TENDER の歩み





「LOVE ME TENDER」は、1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年記念日に誕生した日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年に原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称で多くのファンや著名アーティストに親しまれてきています。

現在はオンラインショップとして、世界中から厳選されたエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。

エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント

渋谷シネクイント（CINE QUINTO）6Fロビーで、映画公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」が開催されています。

映画「EPiC」の場面写真の特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示が揃っています。

会場：シネクイント CINE QUINTO 6Fロビー（東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル 7F・6F）期間：2026年5月15日（金）〜6月18日（木）営業時間：10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じる）入場：無料（上映時間中に限り、映画チケット不要）

かつて原宿で”エルヴィス・ファンの聖地”として知られた「LOVE ME TENDER」が、映画公開を記念してシネクイント7F映画館内に特別復活しています。

映画公式グッズとエルヴィス関連グッズの特別販売も同会場で行われています。

「メンフィス・ギター・ピック」はエルヴィスゆかりの地をモチーフにしたキャンペーン限定品で、在庫がなくなり次第終了します。

渋谷シネクイントでは、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたフォトスポットや歴代アルバム20選の展示が6月18日まで無料で開催されています。

LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ギター・ピックの色は選べますか？

A. ピックの色は選べません。

また、在庫がなくなり次第キャンペーンは終了します。

Q. シネクイントの展示は映画チケットがなくても入場できますか？

A. 上映時間中に限り、映画チケットなしで入場できます。

入場料は無料です。

Q. キャンペーンの対象はどこで購入した商品ですか？

A. オンラインストア「PGS」でのエルヴィス・プレスリー関連商品の購入が対象です。

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