記事ポイント 「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催参加協力金1口1,500円で、炭火焼き若鮎の試食と1ドリンクが付くチャリティー企画鮎のつかみ取り体験や桂川水族館、三ツ矢サイダーLABなど家族向け企画も実施 「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催参加協力金1口1,500円で、炭火焼き若鮎の試食と1ドリンクが付くチャリティー企画鮎のつかみ取り体験や桂川水族館、三ツ矢サイダーLABなど家族向け企画も実施

嵐山保勝会が、京都・嵐山に初夏の訪れを告げるイベント「嵐山若鮎祭2026」を開催します。

桂川の鮎の解禁に合わせた39回目の催しとして、炭火焼き若鮎の試食や子ども向け体験企画が中之島公園に集まります。

「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日(土)・14日(日)時間：10：00〜17：00鮎試食受付：12：00〜16：00会場：嵐山 中之島公園(京都市右京区嵯峨中ノ島町)参加協力金：1口1,500円(1ドリンク付き)若鮎：各日限定400匹、事前予約制主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPANイベント特設サイト：https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com若鮎試食予約サイト：https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052&w_flg=1

「嵐山若鮎祭2026」は、桂川の鮎の解禁に合わせて開かれる環境保全チャリティーイベントです。

会場となる嵐山 中之島公園では、炭火で焼き上げた若鮎の香ばしさと、桂川周辺の自然に触れる体験企画が一度に展開します。

収益は桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動へ寄付し、地域資源の保全に活用します。

若鮎の炭火焼き





炭火焼き若鮎は、参加協力金1口1,500円に1ドリンクを付けて提供します。

若鮎は各日限定400匹の事前予約制で、初夏の嵐山で味わう数量限定の試食企画です。

炭火で焼いた鮎は、川魚らしい香りと塩焼きの香ばしさが重なるメニューです。

鮎のつかみ取り体験





鮎のつかみ取り体験は、子どもたちに人気の連携イベントとして実施します。

水の中を動く鮎に直接触れる体験が、川の生き物や自然環境への関心につながります。

家族や友人同士、企業・団体で参加できる内容として、会場内に体験型コンテンツを用意します。

桂川の自然を学ぶ企画





桂川水族館は、朝に桂川で採取した生き物を展示し、身近な川の自然環境を学べる企画です。

三ツ矢サイダーLABは、水の違いを体験しながら学べる内容として登場します。

会場では、メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースも予定しています。

嵐山の地域文化

「嵐山若鮎祭2026」は、嵐山の伝統文化を継承しながら「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに開催します。

鮎の試食、川の生き物の展示、水を学ぶ企画が同じ会場に集まり、初夏の嵐山を家族で過ごす時間を作ります。

京都府、京都市、京都市観光協会、文化・芸術・スポーツ振興会が後援し、JOIN US JAPANが運営します。

各日限定400匹の若鮎、桂川の生き物展示、子ども向け体験ブースがそろい、食と学びを通して嵐山の自然に触れられます。

週末のおでかけや家族での体験時間に、桂川の環境保全へつながる参加協力金の仕組みも加わります。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 若鮎の試食受付時間は何時ですか？

A. 若鮎の試食受付は12：00〜16：00です。

Q. 若鮎は予約制ですか？

A. 若鮎は各日限定400匹の事前予約制です。

Q. 会場では子ども向け企画がありますか？

A. 会場では鮎のつかみ取り体験、桂川水族館、メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースを予定しています。

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