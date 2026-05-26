亀田誠治が実行委員、入場無料で3会場！ 三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」

記事ポイント 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）、日比谷公園を中心に開催東京国際フォーラム ホールAが新たな会場として加わり、街全体に規模が拡大 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）、日比谷公園を中心に開催東京国際フォーラム ホールAが新たな会場として加わり、街全体に規模が拡大

日比谷公園を舞台に毎年開催される無料の音楽イベント「日比谷音楽祭2026」に、三菱商事都市開発が協賛を行います。

入場無料でどなたでも参加できる音楽祭は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間にわたって開催されます。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





会期：2026年5月30日（土）・31日（日）10:30〜20:30頃会場：日比谷公園／東京ミッドタウン日比谷／東京国際フォーラム【ホールA】主催：日比谷音楽祭実行委員会／一般社団法人日比谷音楽祭入場料：無料

「日比谷音楽祭2026」は、音楽プロデューサーの亀田誠治氏が実行委員を務め、2019年より日比谷公園を中心に開催されている無料の音楽イベントです。

世代やハンディキャップ、経済格差、音楽ジャンルを超えて誰でも参加できる”ボーダーレス”な音楽祭として知られ、コンサートやワークショップが無料で提供されます。

三菱商事都市開発は2025年に続き2年連続で協賛しており、エンターテインメント領域のイベント事業の一環として本音楽祭を支援しています。

2026年の新展開

2026年の音楽祭は、会場が公園にとどまらず「街」全体へと広がります。

音楽の聖地として知られる野音（日比谷野外音楽堂）が改修中のため、東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わり、日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラムの3拠点が音楽でつながる構成となっています。

子どもから大人まで参加できる無料コンサートやワークショップが2日間にわたって提供され、次世代を担う子どもたちが音楽に触れる機会も用意されています。

開催時間は両日とも10:30〜20:30頃で、仕事帰りや午後からの来場にも対応できるスケジュールになっています。

三菱商事都市開発の協賛について

三菱商事都市開発は、横浜赤レンガ倉庫を中心としたイベント事業の企画運営も手がけており、エンターテインメント領域での都市開発・イベント事業を積極的に展開しています。

日比谷エリアのまちづくりへの賛同を背景に、2025年から本音楽祭への協賛を継続しています。

「日比谷音楽祭2026」は、千代田区の日比谷公園（日比谷公園1-6）、東京ミッドタウン日比谷（有楽町1-1-2）、東京国際フォーラム ホールA（丸の内3-5-1）の3会場で開催されます。

公式サイトには最新のタイムテーブルやアーティスト情報が掲載されています。

入場無料・ボーダーレスをコンセプトに掲げる「日比谷音楽祭2026」は、2026年5月30日・31日の2日間、3つの会場を舞台に都市全体を音楽で包みます。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」の紹介でした。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

よくある質問

Q. 「日比谷音楽祭2026」に参加するのに費用はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

コンサートやワークショップを含む各プログラムが無料で提供されます。

Q. 2026年の「日比谷音楽祭」で追加された会場はどこですか？

A. 野音（日比谷野外音楽堂）の改修に伴い、東京国際フォーラム ホールAが新たに加わっています。

日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷との3拠点体制で開催されます。

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