明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、敏腕看病婦の家庭の事情を知る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第43回）が5月27日に放送される。
【写真】直美（上坂樹里）も手術介助を学ばせてほしいと頼み込むことに『風、薫る』第43回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第43回あらすじ
りんは個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていた。
そんな中、りんと直美は手術介助を学ばせてほしいとフユ（猫背椿）に再び頼み込むが、フユの家の事情が明らかになる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】直美（上坂樹里）も手術介助を学ばせてほしいと頼み込むことに『風、薫る』第43回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第43回あらすじ
りんは個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていた。
そんな中、りんと直美は手術介助を学ばせてほしいとフユ（猫背椿）に再び頼み込むが、フユの家の事情が明らかになる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。