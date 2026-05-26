「レンジャーズ−アストロズ」（２５日、アーリントン）

アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、初回に３四球を与えるも無失点で切り抜けた。

１点の援護をもらった初回。いきなり先頭のピーターソンにカウント３ボールとなり、２試合ぶりの四球で歩かせてしまった。次打者のオスナにもボールが先行し、２者連続の四球に敵地が大きくどよめいた。

すぐさま投手コーチが通訳を伴ってマウンドへ。強打者のニモにもボールが先行したが、低めのフォーシームで二ゴロ併殺打に仕留めた。２死三塁と状況は変わり、デュランはフルカウントから四球。カーターの体近くにボール球が行くと、スタンドからはどよめきとブーイングがわき起こった。それでもフォーシームで押し込み、何とか初回を無失点で立ち上がった。

二回はゆったりとした力感のない投球フォームからキレのあるボールを投じた。力みが抜けた中でもフォーシームのキレは十分で二回を三者凡退に抑えた。三回も１死から遊撃・ペーニャが鮮やかな好プレーを見せるなど、バックの守りにも助けられ２イニング連続の三者凡退。レンジャーズ打線をノーヒットに抑えた。

今井は前回登板で無念の水入りとなり、五回途中３失点でマウンドを降りたが、メジャー移籍後初の無四球投球。開幕から制球難に苦しんでいたが、良化の兆しを見せていた。