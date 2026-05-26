女優の倉科カナ（38）が26日までに自身のインスタグラムを更新。「第87回オークス」でのプレゼンターを務めた際の美背中あらわなダークドレス姿を投稿した。

倉科は24日に開催された牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」でプレゼンターを務めた。レースでは今村聖奈騎乗の5番人気のジュウリョクピエロがレースを制した。JRA所属女性騎手として初のG1ジョッキーとなった。

倉科は自身のインスタグラムで「思い出の写真と共に」と題してつづり始めた。

「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました。オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と美背中あらわなダークドレス姿を投稿した。

最後に「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます。歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした。素敵な衣装も着させて頂きました」と祝福の言葉で締めた。

ネットでは「綺麗すぎかっこいい」「見惚れてしまう」「素敵」「美人すぎる」「可愛すぎる！」などの声があがった。