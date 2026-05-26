『時すでにおスシ!?』第8話 恋の水族館デート？ 立石の“正体”も判明へ
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第8話が、26日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第8話のあらすじ
大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと（永作博美）。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛ものさしで二人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。
鮨アカデミーの授業も大詰め！ “エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。
はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして…ここまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに…。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと（永作博美）。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛ものさしで二人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。
鮨アカデミーの授業も大詰め！ “エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。
はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして…ここまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに…。