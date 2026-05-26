ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、メジャー復帰が発表されたエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）に言及した。

キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰。この日、メジャー復帰が発表された。この日のロッキーズ戦で早速、「9番・三塁」でスタメン出場する。

ロバーツ監督は「彼はいろいろなポジションを回ることになると思う。それができるからね。三塁も守るし、二塁も守るだろう」とユーティリティープレーヤーとしてフレキシブルに活躍してほしいと語った。

さらに、「外野で誰かを休ませる必要があれば、そこに入ることもある。あとはベンチからの出場や代打だね」と本職の内野だけでなく外野での出場や代打要員としての期待も口にした。

その上で「ただ、マックス（マンシー）の状態次第です。彼がどういう状態なのかを見ながら進めていく」と右手首に死球を受け、欠場が続いているマンシーの状態次第とも語った。

マンシーは22日（同23日）のブルワーズ戦で右手首に死球を受け、負傷交代。幸い、X線検査では骨に異常は見つからなかったが大事を取って欠場が続いている。

マンシーについては「今日は痛みも少し和らいでいるし、腫れも引いてきた」と日に日に回復しているとし「私としては水曜日（現地27日）には出場できることを期待している」とした。