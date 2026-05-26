タレント有吉弘行（51）が26日未明、Xを更新。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件に言及した。

この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。

有吉は25日当日、「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」に出演していた。

有吉は「ダチョウ倶楽部のイベント終わりました」と報告した上で「今はとにかく阿部監督のことしか考えられません」とつづった。

阿部監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。関係者によると阿部監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際に叩かれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。