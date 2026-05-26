ワンコを撫でていたら変な臭いがしたので、「オナラした？」と聞いてみたら…。ワンコの反応に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で8万1000回再生を突破。「おもろいｗ」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：なぜか臭うので『オナラした？』と犬に聞いた結果→突然、笑顔が消えて…まさかの『逆ギレ』】

ワンコに「オナラした？」と聞いたら…

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポテチ」くんがうっかりオナラをしてしまった時の様子です。とても甘えん坊なポテチくんは、この日も飼い主さんと一緒にソファでくつろぎながら撫でてもらっていました。

ポテチくんは幸せそうにうっとりしていたのですが、飼い主さんは途中で「なんか臭うぞ…」と感じて手を止めたそう。そして「オナラした？」と聞いてみたら、ポテチくんはキョトンとしたお顔で「え、なんのこと？」というように首を傾げたとか。

まさかの反応に爆笑！

飼い主さんが「屁こいた？」と聞き方を変えてみると、ポテチくんはお尻の方を振り向いた後で、「してないよ？」とやっぱり首をコテン…。いつまですっとぼける気なのかと思ったら、飼い主さんに襲いかかって「オナラなんてしてないもん！」と訴えたそう。

「わんっ」と吠えて怒りをあらわにした後、ソファから降りて床にお座りするポテチくん。もう１回「オナラした？」と確認してみたら、飼い主さんを睨みながら「してないってば！しつこいな～」とばかりに唸ったり吠えたりしたとか。すっとぼけた挙句に、まさか逆ギレするとは…！可愛くて面白い反応に、思わず笑ってしまいます。

「していない」と認めてあげたらご機嫌に

最終的に飼い主さんは「してないのね？気のせいだね」と、ポテチくんの言い分を認めてあげることに。するとポテチくんがソファの上に戻ってきて再び甘え始めたので、「疑ってすみません」という謝罪の気持ちを込めてナデナデ…。ポテチくんはあっという間に機嫌を直して、ニコッと笑顔を見せてくれたそうですよ。

この投稿には「首傾げがたまらないw」「屁こいた？って聞いた途端、笑顔が消えた」「ちゃんと人間の言葉分かってる」「こんな愛おしい逆ギレ初めて見ました笑」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」には、ポテチくん＆先輩猫の「レモン」さんの日常が投稿されています。2匹の仲睦まじい姿や可愛い行動に癒されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。